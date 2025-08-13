Bajo tormenta financiera, campeón Botafogo reanuda la Libertadores ante Liga de Quito

Vigente campeón de la Copa Libertadores, el Botafogo encara este jueves ante el ecuatoriano Liga de Quito la ida de los octavos de final del torneo, en medio de un huracán financiero que gira alrededor de su dueño, el estadounidense John Textor.

Las deudas del francés Olympique de Lyon, bandera del Eagle Football Holdings de Textor, salpicaron al Fogão hasta el punto que el futuro del club carioca se juega no solo en las canchas, sino también en los tribunales.

Las acciones mayoritarias de Eagle en el Botafogo están congeladas desde el 31 de julio por orden de un juez de Rio de Janeiro, a raíz de una deuda del holding con el equipo equivalente a US$27,2 millones, contraída para financiar pérdidas del Lyon.

El fallo obtenido por la AFP alerta que la crisis y eventuales "cambios en el control corporativo de Eagle" generan un "riesgo manifiesto" de que esta deuda "no sea saldada".

Comprado en 2022 por Textor, el Botafogo hizo un histórico 2024, ganando el Brasileirão y la Libertadores.

Malabares con las cuentas

El plantel entrenado por el italiano Davide Ancelotti -hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti- intenta aislarse de los malabares financieros de Textor, también propietario del club belga Molenbeek.

"Dentro no influye. Tengo un ambiente protegido en el que los jugadores se pueden enfocar en los juegos", comentó en rueda de prensa el técnico del Fogão, que marcha quinto en la liga, a 11 puntos del líder, Flamengo.

Mientras la semana pasada el Botafogo pidió en un comunicado el reembolso de fondos enviados al Lyon, sin precisar montos, el club parece cerrar filas con el magnate que le dio tantas alegrías recientes.

El 17 de julio, confirmó la AFP, los socios aprobaron transferir activos de la institución albinegra como garantía para un nuevo holding en Islas Caimán, libre de deudas, lo que mantiene a Textor en control.

La maniobra disgustó sin embargo a los socios del estadounidense en Eagle.

Según un documento judicial, el holding solicitó a la justicia brasileña "suspender los efectos" del acto, que podría derivar en una recompra de acciones y la separación del Botafogo del grupo trasnacional.

A la vez, ESPN Brasil publicó que la Estrella Solitaria vendió este año las fichas de Igor Jesus, Jair y el venezolano Jefferson Savarino al Lyon por unos US$75,8 millones, cediendo dinero de futuras transferencias.

Una fuente vinculada al Lyon confirmó a la AFP que el Botafogo le exige pagar esa cifra, mientras que ninguno de los tres acabó en el club francés: Igor Jesus y Jair juegan en el Nottingham Forest y Savarino sigue en el Fogão.

"Tuve la oportunidad de ir a Lyon", pero "decidí quedarme", declaró el 10, posible titular el jueves.

Cerebro brasileño

Por lo pronto, el trabajo sigue: el portero Neto fue repatriado el viernes del Bournemouth inglés para disputar la titularidad con John y Léo Linck, días después del fichaje del mediocentro Danilo por US$25 millones, récord para el club.

Botafogo se enfrentará en el estadio Olímpico Nilton Santos a partir de las 19:00 locales (22:00 GMT) con Liga de Quito, comandada por el brasileño Tiago Nunes, que dirigió al Glorioso entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

Campeón de la Copa Libertadores (2008) y bicampeón de la Copa Sudamericana (2009 y 2023), el Albo es tercero en el campeonato ecuatoriano, a siete puntos del líder Independiente del Valle y uno del Barcelona.

Nunes reorganiza su ataque: el paraguayo Alex Arce, figura en la fase de grupos de la Libertadores con cuatro goles, se fue al Independiente Rivadavia argentino.

La vuelta tendrá lugar el 21 de agosto en Ecuador.

Alineaciones probables:

Botafogo: Léo Linck - Vitinho, Marçal, Alexander Barboza, Alex Telles - Allan, Danilo - Artur, Jefferson Savarino, Álvaro Montoro - Arthur Cabral. DT: Davide Ancelotti.

Liga de Quito: Gonzalo Valle - Darío Aimar, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - Daniel de la Cruz, Bryan Ramírez, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo - Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).