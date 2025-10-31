Bajos.- El líder ultraderechista neerlandés Geert Wilders critica al D66 por proclamarse vencedor de las elecciones

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), Geert Wilders, ha criticado este viernes al líder de los liberales progresistas del D66, Rob Jetten, por celebrar la victoria de su formación en las elecciones legislativas del miércoles a pesar de que el recuento aún no ha finalizado y de que los resultados preliminares se encuentran muy ajustados.

Wilders, que ha indicado que es el Consejo Electoral el que "decide" quién ha ganado los comicios, ha arremetido contra Jetten, por unas acciones que achaca a un momento de "arrogancia" por su parte.

"La agencia ANP no es la que decide", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que se ha referido a las proyecciones difundidas por el servicio electoral de la agencia de noticias, que apunta al D66 como ganador con más de 15.000 votos frente al PVV a pesar de que quedan por anunciarse los resultados de un municipio y del voto por correo postal desde el exterior.

No obstante, los cálculos de la ANP señalan que no existen posibilidades de que el PVV coseche ya suficientes votos para consolidar un 'sorpasso' frente a los liberales progresistas.

"Incluso si D66 se convierte en el partido más grande, el PVV no permitirá que Jetten y sus asociados destruyan Países Bajos y, desde el primer día, ¡nos opondremos firmemente a su mala gestión izquierdista-liberal!", ha aseverado.

Los resultados preliminares apuntan a que ambos partidos obtendrían 26 escaños en la Cámara de Representantes. De momento, y aunque se prevé que el gabinete podría estar formado por cinco partidos, Jetten descarta conversaciones con el populista y conservador JA21, a la espera de intentar lograr alianzas con formaciones situadas más al centro del espectro político.