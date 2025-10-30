Bajos.- El partido de centroizquierda D66 encabeza las elecciones de Países Bajos, según sondeos a pie de urna
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
El partido de centroizquierda Demócratas 66 ha ganado las elecciones legislativas anticipadas en Países Bajos por delante del ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, según sondeos a pie de urna.
De confirmarse, D66 pasaría de nueve a 27 escaños, mientras que PVV caería de 37 a 25 asientos.
Otro de los grandes ganadores sería el partido de centroderecha Llamada Demócrata Cristiana (CDA), que pasaría de cinco a 19 legisladores.
El gubernamental Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) pierde únicamente un escaño (de 24 a 23 asientos), mientras que la alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA) pasaría de 25 a 20.
La formación Respuesta Correcta 2021 (JA21), que tiene un diputado, conseguiría nueve.
