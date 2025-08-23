Bajos.- Schoof lamenta la dimisión de los ministros del NSC por la falta de consenso en las sanciones a Israel

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha lamentado la renuncia en bloque de los cinco ministros del partido Nuevo Contrato Social (NSC) a raíz de la falta de consenso en el ahora mismo herido de muerte gobierno de coalición en funciones sobre el endurecimiento de las sanciones contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. "Debemos respetar estas decisiones, pero las lamentamos profundamente. Sobre todo considerando la responsabilidad que tiene el gabinete en esta fase interina", ha admitido Schoof ante el Consejo de Ministros tras conocer la renuncia del ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, y el resto de titulares de Asuntos Sociales, Eddy van Hijum; Educación, Eppo Bruins; Interior, Judith Uitermark y Danielle Jansen (Sanidad). El Gobierno neerlandés está en funciones desde junio, después de que la salida del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders dejase sin mayoría a un bloque que había quedado reducido hasta ahora a tres partidos. Además del NSC, forman parte de la coalición el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB). Precisamente los ministros del NSC han esgrimido la negativa de estos dos últimos partidos a endurecer las medidas contra Israel, en especial desde que ayer Naciones Unidas declarara oficialmente la situación de hambruna en la gobernación de Gaza, donde se encuentra la ciudad de Gaza, la más poblada del enclave y objetivo de una inminente ocupación militar israelí. "Todos vemos el enorme sufrimiento y todos deseamos que la situación humanitaria mejore. Sin embargo, esta observación no ha llevado a una conclusión conjunta entre las tres partes", ha añadido Schoof a la espera de la celebración el próximo 29 de octubre de las esperadas elecciones anticipadas en el país para resolver la crisis política.