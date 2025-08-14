Bajos.- Un muerto y cinco heridos por el accidente de un globo aerostático en Países Bajos

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una persona ha fallecido y otras cinco han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, por el accidente de un globo aerostático que se ha estrellado durante la maniobra de aterrizaje en la región neerlandesa de Frisia, en la zona norte de Países Bajos, según han informado las autoridades locales.

El globo, uno de los más grandes de Países Bajos, había despegado el miércoles por la tarde de la localidad de Joure con 34 personas a bordo, todas ellas mayores de edad. En torno a las 21.00, el aparato descendió bruscamente e impactó contra el suelo antes de verse arrastrado por una zona de hierba, según un portavoz de la administración regional citado por la televisión pública NOS.

Los servicios meteorológicos habían advertido de fuertes vientos en la zona que, en principio, no deberían haber supuesto un problema para un globo de estas características. Sin embargo, en el momento del aterrizaje el viento alcanzó rachas de más de 30 kilómetros por hora que sí habrían sido clave para provocar el accidente, según los primeros indicios.