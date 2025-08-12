Bajos/Israel.- Tres detenidos por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Policía de Países Bajos ha detenido este martes a tres personas por vandalizar la fachada de la Embajada de Israel en La Haya con pintura roja, un incidente que las autoridades israelíes ya han calificado de "acto cobarde". Los agentes han detenido a un hombre de 29 años natural de Leiden, así como a otra mujer de 30 años de Róterdam y una tercera persona cuya identidad no ha sido revelada. El incidente se ha registrado sobre las tres de la mañana, según varios medios neerlandeses.
La Embajada de Israel en Países Bajos ha instado en redes sociales a permitir que "los diplomáticos puedan llevar a cabo su trabajo de forma segura y sin obstáculos". "Confiamos en que las autoridades neerlandesas tomen todas las medidas necesarias para prevenir este tipo de ataques en el futuro", ha dicho.
El Ministerio de Exteriores israelí convocó recientemente a la embajadora de Países Bajos, Marriet Schuurman, en protesta por una serie de medidas anunciadas por Ámsterdam ante la situación humanitaria en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo la declaración de 'persona non grata' a dos ministros ultraderechistas del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.
