Baker Mayfield y Buccaneers vencen 16-7 a Panthers y siguen en la lucha por el título divisional

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El campeón de la División Sur de la Conferencia Nacional tendrá una foja deficitaria y se coronará mientras mira un partido por televisión.

Baker Mayfield lanzó un pase de touchdown a Cade Otton, Chase McLaughlin pateó tres goles de campo y los Buccaneers de Tampa Bay evitaron la eliminación el sábado con una desordenada victoria 16-14 sobre los Panthers de Carolina en un encuentro disputado bajo la lluvia.

Los Buccaneers (8-9) necesitan que Nueva Orleans (6-10) derrote a Atlanta (7-9) o rescate al menos un empate el domingo, para asegurar un quinto título consecutivo del Sur.

Si los Falcons ganan, los Panthers (8-9) asegurarán su primer campeonato de división desde hace 10 años, cuando el entrenador Ron Rivera y el mariscal de campo Cam Newton los llevaron a un récord de 15-1 y una aparición en el Super Bowl.

Los Buccaneers tienen a su favor el criterio de desempate entre dos conjuntos sobre los Panthers. Pero Carolina tiene los números a su favor entre tres equipos si Atlanta también termina 8-9.

Antes de que los Buccaneers se enfrentaran a Nueva Orleans en octubre, Mayfield acusó a los Saints de juego sucio y dijo: "no me gustan".

Ahora, las esperanzas de playoffs de Tampa Bay dependen de que los Saints se impongan en casa de los Falcons el domingo.

Los Buccaneers estaban 0-8 en encuentros donde Mayfield había visto interceptado un pase. Esta vez se sobrepusieron a su novena selección en los últimos ocho duelos.

Después de que el intento de gol de campo de 38 yardas de McLaughlin fue bloqueado con poco más de cinco minutos restantes, Carolina se acercó 16-14 con un pase de touchdown de ocho yardas de Bryce Young a Jalen Coker con 2:27 minutos por jugar.

Mayfield lanzó un pase corto a Otton para una ganancia de 20 yardas en tercera y cuatro para extender la serie de Tampa Bay y consumir más tiempo. Los Panthers recuperaron el balón en su yarda tres con 18 segundos y sin tiempos muertos restantes. El duelo terminó en una serie desesperada de laterales que resultó en un balón suelto.

