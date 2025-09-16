Baker Mayfield y Rachaad White coronan remontada de los Bucs en victoria 20-19 sobre los Texans

HOUSTON (AP) — Hace dos años, los Buccaneers de Tampa Bay perdieron ante los Texans de Houston con un touchdown en los últimos segundos.

El lunes por la noche, Baker Mayfield y los Bucs fueron quienes dieron el golpe de gracia cuando el reloj se acercaba a cero.

Mayfield lideró una serie de 11 jugadas y 80 yardas culminada por una carrera de touchdown de dos yardas de Rachaad White con seis segundos restantes, y los Buccaneers se impusieron 20-19 a los Texans.

En la última visita de los Bucs a Houston en 2023, C.J. Stroud conectó con Tank Dell para un touchdown con seis segundos por jugar, dando a los Texans una victoria de 39-37.

"Esperábamos una batalla dura, pero es agradable estar de este lado esta vez", dijo Mayfield.

El receptor Mike Evans, quien creció a aproximadamente una hora del NRG Stadium en Galveston, Texas, calificó esa derrota como desgarradora a principios de esta semana y dijo que los Bucs buscaban venganza.

"Conseguimos la victoria tan necesaria en un ambiente hostil", dijo Evans. “Todos estaban tranquilos. Practicamos situaciones de dos minutos religiosamente, y fue genial que nuestra preparación se completara esta noche”.

Mayfield lanzó para 215 yardas y dos touchdowns para los Bucs (2-0), y su carrera de 15 yardas en cuarta y diez mantuvo viva la serie ofensiva ganadora.

"Fue un gran trabajo de fútbol situacional", dijo el entrenador Todd Bowles. "Baker en la cuarta y diez, usando sus piernas para conseguir el primer down. Eso catapultó todo desde allí. Hicieron un gran trabajo al finalizar".

En el primer partido de los Bucs, Mayfield lanzó un pase de touchdown a Emeka Egbuka con 59 segundos restantes para dar a su equipo una victoria de 23-20 sobre Atlanta. Se une a Doug Williams (1980) como los únicos mariscales de campo de Tampa Bay en comenzar una temporada con dos series ganadoras consecutivas.

Los Texans (0-2) tomaron una ventaja de 19-14 con una acarreo de anotación de 25 yardas de Nick Chubb con 2:10 restantes. Houston intentó una conversión de dos puntos, pero C.J. Stroud fue capturado.

Stroud lanzó para 207 yardas y un touchdown, pero no logró mover la ofensiva de manera efectiva durante gran parte de la segunda mitad.

"Puedes poner un montón de excusas, pero simplemente no lo estamos logrando y al final del día eso es lo único que importa", dijo.

Egbuka tuvo una recepción de touchdown de 15 yardas con aproximadamente 10 minutos restantes en la primera mitad para poner a Tampa Bay arriba 14-10. Egbuka, un novato seleccionado en la primera ronda del draft, se convirtió en el sexto jugador desde la fusión con tres recepciones de touchdown en sus primeros dos juegos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes