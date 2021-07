Bal avisa al Gobierno de que no podrá ayudar a Cuba si no tiene claro que es una "dictadura"

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha urgido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer "sin paños calientes" que Cuba es una "dictadura" porque, a su juicio, no podrá ayudar a su pueblo si no admite cuál es "el diagnóstico del problema".

En rueda de prensa desde la sede del partido, Bal ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo diga "con todas las letras, sin paños calientes y sin ambages" que el régimen de Miguel Díaz-Canel es una "dictadura" que no respeta los derechos fundamentales ni las libertades públicas de los cubanos.

No caben tibiezas

"No se puede mirar para otro lado ni se puede ayudar al pueblo cubano si no se tiene claro el diagnóstico del problema", ha abundado el dirigente de la formación naranja, para apuntar que, aunque el Gobierno sea "tibio" con su postura respecto a Cuba para "no molestar" a su socio de Unidas Podemos, España no.

Según ha dicho, España sí que está "al lado" de la sociedad cubana, como lo está Ciudadanos, que este miércoles participó en la manifestación convocada frente a la Embajada de la isla en Madrid reclamando poner fin a las detenciones "arbitrarias" y a las desapariciones, clamando respeto pos los derechos fundamentales y reivindicando "una Cuba libre, próspera y en democracia".

"Estaremos siempre al lado de los movimientos espontáneos y pacíficos de los cubanos que sólo reclaman los derechos y las libertades que le han sido robadas hace más de 60 años, que sólo reclaman patria y libertad", ha asegurado Bal, quien sostiene que la lucha por la libertad, la democracia y los derechos "no admite tibiezas" sino que exige "vehemencia".

Europa Press