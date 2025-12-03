Balance de las inundaciones que azotan varios países de Asia supera los 1.500 muertos

El saldo de muertes por las inundaciones que azotan varios países de Asia superó este miércoles los 1.500, mientras las autoridades de Sri Lanka y la isla indonesia de Sumatra se esfuerzan por llegar hasta los damnificados desesperados por ayuda.

Una torrencial temporada monzónica, a la que se sumaron dos inusuales ciclones tropicales, provocó desde la semana pasada intensas lluvias en esos lugares, además de en el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

El cambio climático ha provocado últimamente precipitaciones más intensas, ya que una atmósfera más cálida retiene más humedad.

En Indonesia, aumenta la desesperación entre los damnificados de la tragedia por la lentitud de las labores de rescate y la distribución de ayuda.

Los organismos humanitarios afirmaron que la magnitud del desafío era casi sin precedentes, incluso para un país que ha sufrido numerosos desastres naturales.

En toda la isla de Sumatra, el balance de víctimas fue revisado a la baja la noche del miércoles hasta los 770 muertos y al menos 463 desaparecidos. Horas antes, la agencia de gestión de catástrofes había anunciado 804 fallecidos.

La información en el terreno es difícil de recabar ya que muchas regiones siguen aisladas por los daños causados por las inundaciones, por cortes de electricidad y de comunicaciones o por ambos.

"Es muy difícil responder desde el punto de vista logístico", afirmó Ade Soekadis, director ejecutivo de la organización humanitaria Mercy Corps Indonesia.

"La magnitud de los daños y el tamaño de la zona afectada son realmente enormes".

La organización espera enviar material de aseo y agua, al asegurar que los informes sobre la escasez de esos productos y alimentos ya eran "muy preocupantes".

Como un terremoto

En un centro de evacuación en Padan, en el norte de Sumatra, Reinaro Waruwu, de 52 años, dijo a la AFP que como muchos otros estaba "decepcionado" con la respuesta del gobierno.

"Algunos esperaron un día y una noche antes de recibir ayuda, por lo que no pudieron ser salvados", dijo, rodeado de evacuados sentados en esteras en el suelo del salón convertido en refugio. "Estoy frustrado, no hace falta decirlo dos veces".

Describió las inundaciones y los deslizamientos de tierra como algo nunca visto.

"Fue como un terremoto (...). Pensé: 'Bueno, si voy a morir, que así sea'", dijo, antes de empezar a llorar desconsoladamente.

Cerca de allí, Hamida Telaumbaunua, de 37 años, describió cómo vio las aguas llevarse toda su cocina.

"Mi corazón... era la primera vez que vivía una inundación así", dijo. "Es difícil pensar en lo que nos depara el futuro. Quizá mientras sigamos aquí, todo irá bien, pero después (...) no sé qué pasará".

Este mismo fenómeno meteorológico que azotó Indonesia también provocó fuertes lluvias a finales de noviembre en Tailandia, donde murieron al menos 267 personas en ocho regiones, incluidas 142 en el popular distrito turístico de Hat Yai, informaron este miércoles las autoridades.

En Malasia, además, fallecieron dos personas.

Sri Lanka, abierta al turismo

Otro fenómeno, el ciclón Ditwah, desató lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en gran parte de Sri Lanka la semana pasada. Al menos 474 personas perdieron la vida.

"Nuestra estimación inicial es que necesitaremos entre 6.000 y 7.000 millones de dólares para la reconstrucción", afirmó Prabath Chandrakeerthi, comisionado general de Servicios Esenciales.

Otras 356 personas siguen desaparecidas, incluso en algunas de las regiones más afectadas, que siguen siendo en gran parte inaccesibles.

Las autoridades dijeron que las leyes que permiten declarar a una persona fallecida solo después de seis meses de desaparición podrían modificarse para agilizar la emisión de certificados de defunción.

En las afueras de la capital Colombo, R.M.V. Lalith comenzaba la limpieza de su casa de dos pisos.

"Hemos conseguido salvar algunos muebles trasladándolos al piso de arriba, pero la cocina está hecha un desastre", dijo a la AFP, mientras un familiar le ayudaba a sacar el barro.

A pesar de la catástrofe, este país dependiente del turismo recibió el martes un crucero de lujo en el puerto capitalino, informaron las autoridades.

