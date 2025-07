Balance del accidente de avión sobre escuela de Bangladés sube a 27 muertos

El balance del accidente de un avión militar que cayó sobre una escuela en la capital de Bangladés se elevó el martes a 27 muertos, en su mayoría alumnos que fallecieron por quemaduras.

El aparato experimentó un fallo mecánico al poco de despegar y se precipitó el lunes a media mañana sobre un edificio del campus escolar Milestone de Daca, que se incendió.

"Por ahora, 27 personas murieron, entre ellas 25 niños y el piloto", declaró el martes temprano a la prensa Sayedur Rahman, alto cargo del Ministerio de Salud y Familia.

Los equipos de rescate contabilizaron en la víspera más de 170 heridos por el accidente ocurrido durante un vuelo de entrenamiento.

"En total, 78 están todavía siendo tratados en distintos hospitales", precisó este funcionario del ministerio.

Es la peor catástrofe aérea ocurrida en décadas en este país del sur de Asia, que respetaba este martes una jornada de luto nacional.

El aparato, un F-7 BGI de fabricación china, había despegado minutos antes de una base aérea en las afueras de Daca y cayó sobre un edificio de dos plantes donde se estaba dando clase.

El piloto del avión, el teniente de 27 años Towkir Islam, sucumbió a las heridas. Su tío afirmó que era el primer vuelo sin instructor que hacía con este tipo de avión.

Según el ejército, el militar intentó alejar el aparato de las zonas habitadas durante la caída.

- "La escuela perdió la vida" -

Un día después de la tragedia, apenas había nadie en ese campus en el noroeste de la capital, que en tiempos normales acoge unos 7000 alumnos, observó un periodista de AFP.

"La escuela perdió la vida, como sus alumnos", comenta un profesor de 45 años, Shahadat Hosein, junto a un patio de recreo vacío.

Frente al edificio destruido por el avión, hay un niño de once años, quieto y en silencio.

"Salió de clase dos o tres minutos antes de la catástrofe. Perdió a su mejor amigo", explica a AFP Abdul Bashar, su padre y uno de los guardianes del recinto.

"No pudo dormir en toda la noche y me pidió esta mañana llevarlo hasta la escuela", continúa. "No sé cuánto tiempo hará falta para volver a la normalidad, para borrar este trauma del ánimo de los alumnos", afirma.

Alrededor del patio de recreo se han reunido algunos profesores, muchos de ellos llorando. En voz baja, algunos se preguntan cómo un avión militar fue autorizado a sobrevolar la ciudad durante un entrenamiento.

Las autoridades abrieron una investigación sobre las circunstancias del accidente y las causas del fallo mecánico.

En el lugar del siniestro, perimetrado con banderas amarillas, algunos militares buscan indicios. Los principales restos del avión fueron retirados durante la noche.

"Continúan acumulando elementos de pruebas, también restos de cadáveres o efectos pertenecientes a los escolares", explicó a AFP un oficial de policía, Pohone Chakma. Muchos alumnos del centro escolar sufrieron quemaduras graves por las que tuvieron que ser hospitalizados en servicios de urgencia en Daca. El jefe del gobierno provisional del país, el nobel de la paz Muhammad Yunus, decretó un día de luto nacional. sa-mmd-pa/gmo/dbh/mas/zm