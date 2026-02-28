Balance por ataque en escuela de Irán se eleva a 85 muertos

El número de muertos por un ataque este sábado contra un colegio en el sur de Irán subió a 85, informó el poder judicial iraní, después de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

"El número de mártires en la escuela para niñas de Minab ha aumentado a 85", según la fiscalía de la zona, citada por el sitio web Mizan Online del poder judicial.

En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de "salvajada" que "constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores".

AFP no pudo verificar el balance o las circunstancias de lo ocurrido.

Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de bombardeos contra su enemigo el sábado en la mañana.

La Media Luna Roja iraní afirmó en la tarde que al menos 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en los ataques.