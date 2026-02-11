Balance por masacre en Canadá reducido a ocho muertos y atacante, que se suicidó

La policía de Canadá revisó el miércoles el balance de muertos por el tiroteo masivo ocurrido la víspera en un remoto pueblo del oeste a ocho víctimas y el atacante, en lugar de las nueve víctimas informadas inicialmente.

"Me gustaría corregir ciertas informaciones que se difundieron ayer (martes) y aclarar que en total nueve personas murieron" durante el tiroteo, incluida la sospechosa del ataque, dijo el comisario adjunto de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, durante una conferencia de prensa.

"Inicialmente, se pensó que una de las víctimas, una mujer que sufría heridas graves y que había sido trasladada del lugar del tiroteo al hospital, había sucumbido a sus heridas. La policía confirmó después que no era el caso. Ella sigue viva", aunque "en estado grave", señaló.