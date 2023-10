La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de Argentina, han realizado un balance "muy positivo" del I Congreso Internacional Isabel la Católica y América, organizado por ambas, con cerca de 800 participantes.

Un congreso que ha analizado tanto su impacto en España como en América "y su habilidad para transformar la presencia española en el Nuevo Mundo", según ha indicado el director del grupo de Investigación THEIPACD, el doctor José Antonio Calvo.

"A través de este congreso se ha podido confirmar una intuición que ya teníamos; que Isabel la Católica estableció un criterio muy sólido de reconocimiento del ser humano, hijo de Dios, a uno y otro lado del Atlántico", ha señalado Calvo, "frente al modelo británico o francés, incluso portugués, que despreciaba al extranjero y al pagano".

"La reina entendió que Dios los amaba a todos como a sus hijos. Para ella, la legitimidad de la presencia de España en América radicaba casi exclusivamente en el deseo que anidaba en su corazón de que sus habitantes conocieran el evangelio y pudieran acceder a los beneficios de la civilización judeocristiana de occidente: Universidad, Derecho, Justicia, Literatura*", ha aseverado Calvo.

El congreso, a uno y otro lado del Atlántico, "ha sido un foro extraordinario para el análisis y la reflexión de las consecuencias que tuvo esta exigencia, expresada también en su Codicilo, en su testamento, que recorrió los siglos y hoy sigue siendo un ejemplo de hermandad universal y de deseo de promoción humana en todas las tierras del orbe", han asegurado desde la UCAV.

Esta cita se ha celebrado de forma on line del 23 al 26 de octubre, y ha contado con una "muy amplia participación, 792 inscritos, sobre todo procedentes de América Latina".

En la primera jornada se ha hablado de 'Los Reinos Peninsulares en el Siglo XV', 'Panorama Cultural y Literario en el Contexto Emergente hacia un Nuevo Mundo' y 'La Renovación Eclesial Peninsular a Finales del Siglo XV'.

La segunda se ha centrado en el descubrimiento de América y la conquista, abordando temas como el 'Influjo Salmantino en América: La Proyección de un Modelo' o 'La Forma Política de la Monarquía Indiana como un Modo Sui Generis de Unión Real'.

La tercera jornada, con el título "El trasvase de saberes entre los territorios", ha contado con las ponencias "Estudia la Reina; todos somos estudiantes", "Proyecciones del humanismo isabelino en América" y "Aurum et argentum do in Templum Dei. La orfebrería religiosa en el intercambio cultural entre España y América".

La cuarta y última jornada ha estado enfocada en 'La Obra de Castilla en América', con lo que se ha explicado cómo fue 'El Gobierno de los Territorios Interiores: Tradiciones Políticas y Transformaciones Revolucionarias. El Caso de Tucumán en el Río de la Plata'; y 'La Iglesia y el Estado en el Río de la Plata: La Obra Religión y Fidelidad de Francisco Bruno de Figuerola'.