Balance: Un año de grandes despedidas

Entre las pérdidas más significativas se encuentra la del papa Francisco (17 de diciembre de 1936 - 21 de abril de 2025), fallecido precisamente en el Año Jubilar, el lunes de Pascua, tras varias internaciones. Un acontecimiento que marcó un punto de inflexión no solo para los creyentes, sino también para la sociedad, la política y las instituciones.

La última gran despedida del año entre celebridades fue la de Brigitte Bardot (28 de septiembre de 1934 - 28 de diciembre de 2025).

El cine, sin embargo, pagó un tributo especialmente alto: en enero murió el director y guionista visionario David Lynch (20 de enero de 1946 - 16 de enero de 2025), seguido menos de un mes después por Gene Hackman (30 de enero de 1930 - 18 de febrero de 2025), el "león malo de Hollywood", fallecido en circunstancias dramáticas junto a su esposa en su residencia de Nuevo México.

También trascendió a la crónica policial la trágica muerte de Rob Reiner (6 de marzo de 1947 - 14 de diciembre de 2025), el director de Cuando Harry conoció a Sally, quien, según la policía, murió junto a su esposa a manos de su propio hijo.

Richard Chamberlain (31 de marzo de 1934 - 29 de marzo de 2025) será recordado sobre todo por la serie El pájaro canta hasta morir, en la que interpretó al inolvidable padre Ralph.

Pocos días después falleció Val Kilmer (31 de diciembre de 1959 - 1 de abril de 2025), uno de los actores emblemáticos de la generación de los "bellos y malditos". Hollywood volvió a vestirse de luto en otoño con la muerte de dos leyendas: el actor y director Robert Redford (18 de agosto de 1936 - 16 de septiembre de 2025), a los 89 años, y, tres semanas más tarde, Diane Keaton (5 de enero de 1946 - 11 de octubre de 2025), actriz e ícono de estilo.

En 2025 también se despidió otra gran figura del cine: Claudia Cardinale (15 de abril de 1938 - 23 de septiembre de 2025).

El mundo de la literatura perdió al escritor peruano y premio Nobel de 2010 Mario Vargas Llosa (28 de marzo de 1936 - 13 de abril de 2025), y lamentó también la prematura muerte de la autora británica de best sellers Sophie Kinsella (12 de diciembre de 1969 - 10 de diciembre de 2025).

En la música, el 2025 se llevó, entre otros, a la icónica rockera de los años 60 Marianne Faithfull (29 de diciembre de 1946 - 30 de enero de 2025), a la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne (3 de diciembre de 1948 - 22 de julio de 2025) y, en Italia, a la inconfundible voz de Ornella Vanoni (22 de septiembre de 1934 - 21 de noviembre de 2025).

La moda, italiana y mundial, lloró a su "rey", el diseñador Giorgio Armani (1 de julio de 1934 - 4 de septiembre de 2025).

Por último, el deporte también sufrió pérdidas de enorme impacto. Murieron el campeón del tenis italiano Nicola Pietrangeli (11 de septiembre de 1933 - 1 de diciembre de 2025), la leyenda del boxeo Nino Benvenuti (26 de abril de 1938 - 20 de mayo de 2025) y el estadounidense George Foreman (10 de enero de 1949 - 21 de marzo de 2025), uno de los púgiles más icónicos de la historia.

Desde Estados Unidos llegó también la noticia de la muerte del luchador Hulk Hogan, nombre artístico de Terry Gene Bollea (11 de agosto de 1953 - 24 de julio de 2025).

Conmocionaron especialmente, entre los deportistas, las muertes prematuras y trágicas del futbolista portugués Diogo Jota (4 de diciembre de 1996 - 3 de julio de 2025), fallecido en un accidente de tránsito en España junto a su hermano. (ANSA).