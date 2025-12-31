Balance: Un año negro para la paz, nunca tantas guerras desde 1945

"He seguido alrededor de 40 guerras, pero nunca he visto nada como el 2025", dijo John Simpson, un destacado corresponsal de guerra y jefe de Asuntos Globales de la BBC, señalando que el año fue el más sombrío en términos de paz, con un balance trágico que incluye más de 240.000 muertes.

Se registraron más de 50 conflictos de diferentes intensidades en los cuatro rincones del mundo. Desde Ucrania hasta la Franja de Gaza, desde Sudán hasta el Sudeste Asiático y el Caribe, este año las armas hablaron. Y el 2026 podría no ser mejor. Hay frentes que ya están calientes o en riesgo de detonación, como Venezuela o el Estrecho de Taiwán. El mundo puede no dejar de ser un polvorín.

Para tener una visión, aunque no exhaustiva, de lo que ocurrió en los últimos 365 días, es necesario observar primero el Índice Acled (Armed Conflict Location & Event Data), que traduce en cifras los escenarios de guerra en la Tierra.

Desde el 1.º de diciembre de 2024 hasta el 28 de noviembre de 2025, se registraron 204.605 eventos de conflicto.

Las víctimas, estimadas a la baja, superaron las 240.000.

Una de cada cuatro personas en el mundo fue de alguna manera afectada por un conflicto.

En junio pasado, el número de conflictos alcanzó los 56, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

"En los últimos años, los conflictos aumentaron en todo el mundo, intensificando la inestabilidad y destacando las debilidades del sistema internacional. Esta tendencia continuó en 2025, con guerras irresolubles y prolongadas en muchas partes del mundo", escribió Foreign Policy en un extenso artículo.

Existen conflictos locales, nacionales y regionales. Pero en 2025, tres guerras marcaron el año de manera significativa: la de Ucrania, la de Gaza y la de Sudán.

La guerra que ha involucrado a la Franja y también a Cisjordania fue, según el Índice Acled, la más mortal, con mayor difusión y porcentaje de riesgo.

"Desde un punto de vista teórico, cada palestino está expuesto a eventos violentos", explicó el informe, considerando a Palestina como el "conflicto más peligroso del mundo".

Junto a Palestina, Ucrania y México son considerados por el mismo informe como los países más peligrosos del planeta en términos de eventos violentos.

En Ucrania, según estimaciones de la ONU del pasado noviembre, se registraron más de 12.000 víctimas civiles en 2025, con un aumento del 27% respecto a 2024.

Un incremento aún mayor, según la BBC, ha afectado a las pérdidas militares rusas: 350.000 soldados perdieron la vida desde la invasión, con un dramático crecimiento del 40% en el año que está por concluir.

El tercer gran conflicto es el menos expuesto mediáticamente: la guerra civil en Sudán.

Entre abril de 2023 y diciembre de 2025, se estiman 150.000 muertos, cifra calculada a la baja. El número de desplazados internos alcanzó los 12 millones de personas y el número de refugiados en los países vecinos superó los 4 millones.

Cifras menos sombrías, pero igualmente dramáticas, perjudicaron a otros escenarios de guerra en 2025: Líbano, Siria, Yemen e Irán (afectados por ataques israelíes y, en los últimos tres casos, también estadounidenses), la frontera entre India y Pakistán y la de Tailandia y Camboya, así como el conflicto civil en la República Democrática del Congo.

Birmania, según el Informe del Índice Acled, es sede del conflicto más fragmentado: hay más de 1.200 grupos armados operando en el país.

El informe amplía su análisis a los países marcados por violencias políticas, siendo Haití y Ecuador los más destacados.

Nigeria, en los últimos meses, registró una escalada de ataques del grupo Estado Islámico (EI o ISIS), culminando en los ataques estadounidenses a las posiciones yihadistas en el norte del país.

Y luego están los conflictos del futuro, aquellos que podrían hacer que el 2026 sea aún más oscuro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sostiene haber puesto fin a ocho guerras, abrió un nuevo frente en América Latina, con los operativos antidrogas en el mar Caribe y un objetivo a medio plazo: derrocar el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El frente latinoamericano podría ampliar el alcance de los conflictos globales. No solo Venezuela está en riesgo, también Colombia y Ecuador. (ANSA).