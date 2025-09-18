Balanza comercial de Argentina alcanza superávit de 1402 millones US$ en agosto: Indec
- 1 minuto de lectura'
BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) registró en agosto un saldo positivo de US$1402 millones, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato muy superior al esperado por el mercado.
Analistas consultados por Reuters proyectaron un superávit de US$800 millones para el octavo mes del año.
Según los datos del Indec, las exportaciones aumentaron un 16,4% a US$7865 millones y las importaciones treparon el 32,4% a US$6463 millones.
La balanza comercial del país austral acumula una racha de 21 meses consecutivos de superávit desde la llegada del liberal Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023.
- Para más información ver página (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin)
