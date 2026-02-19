Balanza comercial de Argentina anota superávit de US$1.987 millones en enero: INDEC

BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) contabilizó un saldo positivo de 1.987 millones de dólares en enero, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato muy por arriba a lo esperado en el mercado.

Analistas consultados por Reuters proyectaron un superávit de 900 millones de dólares para el primer mes del 2026.

Según datos del INDEC, las exportaciones subieron un 19,3% a 7.057 millones de dólares y las importaciones cayeron el 11,9% a 5.070 millones de dólares.

La balanza comercial del país sudamericano acumula 26 meses consecutivos con saldo favorable.

- Para más información ver página (Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi)