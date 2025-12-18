Balanza comercial de Argentina anota superávit de US$2.498 millones en noviembre: Indec

BUENOS AIRES, 18 dic (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) registró en noviembre un saldo positivo de US$2.498 millones, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato mucho mayor a lo esperado por analistas.

Un sondeo realizado por Reuters proyectaba un superávit de US$869 millones para noviembre.

Según datos del INDEC, las exportaciones subieron un 24,1% a US$8.096 millones y las importaciones crecieron un 6,6% a US$5.598 millones.

El presidente argentino Javier Milei busca atraer inversiones para impulsar el crecimiento económico, principalmente en rubros como el de minería y energía.

