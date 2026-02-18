Balanza comercial de Argentina inicia 2026 con saldo positivo

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) habría anotado un superávit de 900 millones de dólares en enero, según la mediana de un sondeo de Reuters, luego de registrar en diciembre un saldo positivo de 1.892 millones y cerrar el 2025 con superávit por 11.286 millones de dólares.

Las estimaciones entre 11 analistas locales y extranjeros reflejaron un saldo positivo promedio de 651,8 millones de dólares para el ICA del primer mes del 2026.

"El saldo de la balanza comercial para enero sería de aproximadamente 1.150 millones de dólares. El saldo de enero es explicado por un avance de las exportaciones de 11,6% interanual frente a una caída del 5,2% de las importaciones", dijo Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

"Lo positivo que viene ocurriendo con las exportaciones es que el saldo mejora porque se incrementan las cantidades exportadas y no por el precio. Este punto es importante porque en los últimos años, el saldo de la balanza comercial se encontraba estancado en cantidades producidas, lo que el saldo entonces dependía exclusivamente de los precios", señaló.

De confirmarse el dato positivo, la balanza comercial del país sudamericano acumularía 26 meses consecutivos con saldo favorable.

El presidente libertario Javier Milei, que asumió el poder en diciembre de 2023, busca terminar con la inflación y encaminar las cuentas del país bajo un programa económico ortodoxo.

Una reforma laboral que se trata en el Congreso se encuentra en el medio de las tensiones políticas con gremios y la oposición de cara a una huelga general en repudio del tratamiento.

"En enero, el déficit comercial con Brasil se redujo gracias a la menor importación de autos", dijo la consultora Abeceb.

Agregó que "para 2026 estimamos que el déficit comercial se estabilice en niveles no muy distintos a los del 2025 (...) con la economía menos cerrada en su nuevo patrón de demanda de bienes externos".

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial del ICA de enero el jueves a las 1900 GMT.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)