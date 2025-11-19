Balanza comercial de Argentina registra saldo positivo de US$800 millones en octubre: Indec

BUENOS AIRES, 19 nov (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) anotó un superávit de US$800 millones en octubre, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato mayor a lo proyectado por el mercado.

Analistas consultados por Reuters esperaban un saldo positivo de US$728 millones.

Según reportó el Indec, las exportaciones avanzaron un 13,1% a US$7.954 millones y las importaciones mejoraron el 16,9% a US$7.154 millones.

El Gobierno libertario de Javier Milei acumula así su vigésimo tercer mes consecutivo de balanza comercial superavitaria, es decir, desde que asumió en diciembre del 2023.

- Para más información ver página (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)