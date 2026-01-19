Balanza comercial de Argentina registraría superávit de 1.372 millones US$ en diciembre

Por Hernan Nessi

BUENOS AIRES, 19 ene (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) habría anotado un saldo positivo de 1372 millones de dólares en el último mes del 2025, luego de registrar en noviembre el mejor resultado mensual desde mediados del 2024, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Argentina, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), totalizó un superávit de 2498 millones de dólares el mes previo.

Las estimaciones entre 13 analistas locales y extranjeros también reflejaron un saldo comercial positivo promedio de 1372 millones de dólares para el ICA de diciembre.

"El saldo de la balanza comercial de diciembre sería de 1307 millones de dólares. De esta manera, el saldo anual de la balanza comercial sería superavitario en 10.707 millones de dólares", expresó Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Argentina, tercera economía de América Latina, anotó un superávit de 18.928 millones de dólares en 2024.

"Un importante punto a destacar es que las exportaciones totalizarían en 86.817 millones de dólares en el 2025, siendo la segunda cifra más alta de los últimos quince años siendo sólo superada por el año 2022", añadió.

En 2022, las exportaciones del país sudamericano registraron un saldo anual de 88.702 millones de dólares, mientras que en 2024 las mismas totalizaron 79.703 millones de dólares.

Pese al resultado positivo anual de las exportaciones cabe destacar que las importaciones pasaron de 60.776 millones de dólares en 2024 a una proyección estimada de unos 76.000 millones de dólares para 2025.

Las previsiones de los analistas encuestados oscilaron entre un resultado comercial superavitario mínimo y máximo de entre 470 y 1843 millones de dólares para el último mes del 2025.

De cara al 2026, economistas proyectan que para fortalecer la economía del país será importante seguir de cerca los vaivenes del comercio global.

"Es central para la macro consolidar un buen resultado comercial externo. En ese marco, como pocas veces antes, la evolución de las exportaciones estará sujeta a la volatilidad exterior: el precio de petróleo pasa a ser una variable medular a seguir", dijo a Reuters Pablo Besmedrisnik, economista y director de la consultora VDC.

El Indec, según su calendario de publicaciones, dará a conocer el dato oficial de la balanza comercial de diciembre el martes por la tarde (1900 GMT).

(Reporte de Hernán Nessi;

Editado por Walter Bianchi)