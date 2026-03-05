Balanza comercial de Brasil registra superávit de 4.200 mln dlr en febrero, en línea con previsiones
BRASILIA, 5 mar (Reuters) - La balanza comercial de Brasil registró un superávit de 4.200 millones de dólares en febrero, informó el jueves el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, lo que supone un cambio con respecto al déficit registrado un año antes y se ajusta a las previsiones de los economistas encuestados por Reuters.
Las exportaciones de la mayor economía de América Latina aumentaron un 15,6% interanual a 26.300 millones de dólares, mientras que las importaciones descendieron un 4,8% a 22.100 millones de dólares. Brasil registró un déficit de 500 millones de dólares en febrero de 2025.
La economía del país muestra signos más claros de desaceleración después de que el banco central mantuviera las tasas de interés en un máximo de casi 20 años, en el 15%, desde julio.
Las exportaciones de productos como el petróleo, el mineral de hierro y la soja aumentaron, mientras que las de productos como el algodón y el azúcar disminuyeron.
En enero, el ministerio estimó que el superávit comercial de Brasil este año oscilará entre 70.000 y 90.000 millones de dólares, por encima del resultado positivo de 68.300 millones registrado en 2025. (Reporte de Isabel Versiani y Fernando Cardoso; editado en español por Javier Leira)