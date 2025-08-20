LA NACION

Balanza comercial de la Argentina contabiliza superávit de 988 millones US$ en julio: Indec

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) anotó en julio un saldo positivo de US$988 millones, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dato superior a lo esperado en el mercado.

Analistas consultados por Reuters proyectaron un superávit de US$690 millones para julio.

Según datos del Indec, las exportaciones aumentaron un 7,5% a US$7727 millones y las importaciones crecieron el 17,7% a US$6738 millones.

La balanza comercial del país sudamericano acumula una racha de 20 meses consecutivos de superávit, o sea desde la asunción del presidente liberal Javier Milei en diciembre de 2023.

- Para más información ver página (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)

