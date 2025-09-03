Balde se lesiona y sería baja en el inicio del Barça en la Champions
El lateral Alejandro Balde se lesionó en el muslo izquierdo este miércoles en un entrenamiento, info
El lateral Alejandro Balde se lesionó en el muslo izquierdo este miércoles en un entrenamiento, informó el FC Barcelona en un breve comunicado, y podría perderse el inicio de su equipo en la Liga de Campeones de Europa.
"El jugador Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy (miércoles). Su evolución marcará la disponibilidad", explicó el Barça en su texto.
El club no precisó un tiempo estimado de baja pero la prensa catalana lo estima en tres o cuatro semanas, y da por hecho que será baja ante el Valencia (14 de septiembre) en un partido de la Liga española y contra el Newcastle United (18 de septiembre) en la primera jornada de la Liga de Campeones.
