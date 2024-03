Baldur's Gate 3 se ha coronado como Juego del Año en los Game Developers Choice Awards, una edición en la que también se ha destacado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Venbal.

El juego de rol de Larian Studios inspirado en Dragones y Mazmorras ha cerrado la 24ª edición de los Game Developers Choice Awards como el título más premiado, acaparando reconocimientos como el juego del año, mejor narrativa, mejor diseño y el premio del público.

Tras él, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Venbal, con dos reconocimientos cada uno. El título de Nintendo ha destacado en innovación y tecnología, mientras que Venbal, de Visai Games, ha obtenido el premio al mejor debút y al impacto social.

Completan los premiados Alan Wake 2, de Remedy Entertainment / Epic Games, como mejor arte visual; Hi-Fi Rush, de Tango Gameworks / Bethesda Softworks, como mejor audio; Fawzi Mesmar, que se ha alzado con el premio embajador; y Yoko Shimomura, a quien se ha reconocido su trayectoria.

Los Game Developers Choice Awards se entregan en el marco de Game Developers Conference, tras la selección de creadores de juegos invitados por la organización International Choice Awards Network (ICAN).