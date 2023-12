El videojuego de rol y estrategia Baldur's Gate 3, desarrollado por Larian Studios, ha sido premiado con el galardón al Juego del año en la gala de The Game Awards 2023, alzándose también con un total de seis premios, como el de juego con más apoyo de la comunidad y Mejor multijugador, sobrepasando a su principal competidor en esta edición Alan Wake 2, de Remedy Entertainment.

El evento de premios creado y dirigido por el empresario Geoff Keighley, que reconoce a los mejores videojuegos del año, ha tenido lugar en el Peacock Theater de la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) durante la madrugada del viernes. Así, se han entregado hasta 31 premios, englobando categorías como Mejor narrativa, Mejor juego VR/AR o, incluso, Mejor juego familiar.

En este sentido, de la mano del actor Timothée Chalamet, que fue el encargado de anunciar el ganador de este año, y precedido por un homenaje a las bandas sonoras de los seis juegos nominados, entre ellos, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Zelda: Tears of the Kingdom, el CEO de la desarrolladora Larian Studios, Swen Vincke, recogió el premio al Mejor juego del año (GOTY por sus siglas en inglés) para Baldur's Gate 3.

El galardonado con el GOTY es un videojuego de rol (RPG) ambientado en el mundo de Dungeons and Dragons, en el que los jugadores deben regresar a los Reinos Olvidados para vivir una historia de traición, sacrificio y supervivencia, en la que los personajes utilizan misteriosas habilidades.

Asimismo, Baldur's Gate se alzó como ganador en otras cinco categorías, convirtiéndose a su vez en el juego más galardonado: Mejor interpretación, con el actor Neil Newbon como protagonista, Mejor apoyo a la comunidad, Mejor RPG, Mejor multijugador y Mejor juego del público.

Otro de los títulos más galardonados de los premios ha sido Alan Wake 2, que ha sido reconocido como el videojuego con Mejor dirección, Mejor dirección de arte, Mejor narrativa y Mejor banda sonora. Así, el videojuego de horror y supervivencia desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Epic Games Publishing, ha sido uno de los favoritos de la gala 2023.

Continuando con los premiados, Final Fantasy VII Rebirth ha obtenido los premios al Juego más esperado y a la Mejor banda sonora. Por su parte, el Mejor juego de acción ha sido destinado a Armored Core VI: Fires of Rubicon, y el Mejor juego de realidad virtual se ha reservado para Resident Evil Village.

El premio a Mejor juego de acción ha sido otorgado a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Siguiendo esta línea, Street Fighter 6 se ha llevado el premio a Mejor juego de lucha, Cyberpunk 2077 ha sido reconocido como Mejor juego continuado y Pikmin 4 ha conseguido el galardón a Mejor juego de estrategia.

Además de todo ello, Super Mario Bros. Wonder, de Nintendo, ha sido premiado como el Mejor juego familiar y, en cuanto a las películas y series basadas en videojuegos, The Last of Us se ha llevado el premio de Mejor adaptación. Respecto al Mejor juego de móviles, Honkai:Star Rail ha sido el premiado en esta categoría.

Finalmente, en cuanto a los juegos indie, Cocoon se ha llevado el premio a Mejor debut indie, y Sea of Stars ha sido galardonado con el Mejor juego independiente. Por su parte, el remake de Resident Evil, desarrollado por Capcom y la última entrega del superhéroe arácnido Marvel's Spider-Man 2, no han sido premiados en ninguna categoría.

En cuanto a los deportes, el mejor título del sector ha sido Forza Motosport y el Mejor juego de 'eSports' ha sido Valorant por segundo año consecutivo. Igualmente, continuando con las categorías reservadas para 'eSports', el mejor jugador profesional ha sido Lee 'Faker' Sang-Hyeok, con League of Legends y el Mejor equipo ha sido JD Gaming. De hecho, el evento de más condecorado ha sido League of Legends World Championship 2023.