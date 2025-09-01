Baldwin rompe empate con jonrón en la novena y Bravos vencen 3-1 a Filis para evitar barrida

FILADELFIA (AP) — Drake Baldwin rompió un empate en la novena entrada con un jonrón de dos carreras y los Bravos de Atlanta evitaron el domingo por la noche una barrida de cuatro juegos con una victoria de 3-1 sobre los Filis de Filadelfia.

El novato de los Bravos, Hurston Waldrep, lanzó cinco 2/3 entradas sólidas.

Brandon Marsh conectó un jonrón para los Filis, que lideran la División Este de la Liga Nacional por seis juegos sobre los Mets de Nueva York al entrar en septiembre.

Matt Olson empató el juego a uno con un rodado impulsor de carrera para los Bravos en la octava.

Tyler Kinley (4-3) lanzó una octava perfecta y Raisel Iglesias ponchó a dos en una novena de 1-2-3 para su salvamento 23 en 28 oportunidades.

Waldrep continuó impresionando, permitiendo una carrera en cuatro hits con nueve ponches y cuatro bases por bolas.

El abridor de los Filis, Jesús Luzardo, lanzó seis 2/3 entradas sin permitir carreras, permitiendo dos hits mientras ponchaba a siete y daba una base por bolas.

Por los Bravos, el dominicano Vidal Bruján de 2-1 con una anotada.

