Bale, tras su doblete con Gales: "No necesito mandar mensajes a nadie"

El capit谩n de la selecci贸n galesa de f煤tbol, Gareth Bale, se mostr贸 "muy contento" con el doblete que consigui贸 este jueves para llevar a su selecci贸n a la final del 'playoff' para el Mundial de Catar y afirm贸 que los dos goles no son una reivindicaci贸n porque "no" necesita "mandar mensajes a nadie".

"No necesito mandar mensajes a nadie. Ser铆a perder mi tiempo, deber铆an sentirse avergonzados. Es desagradable", indic贸 Bale en declaraciones a Sky Sports tras el triunfo ante Austria (2-1) que les otorga el billete a la final.

"Fue un partido sensacional. Sab铆amos lo grande que era el juego y ten铆amos que jugar en consecuencia, profundizar y mirar nuestra experiencia en estas citas", dijo Bale. "Fue un escenario perfecto. Fue agradable para ver entrar el tiro libre, conseguir un gol temprano y darnos impulso", a帽adi贸.

"Tuve un poco de calambres al final del partido, pero siempre dar茅 todo por este pa铆s. Todos lo haremos. Podemos disfrutar esta noche. Es medio trabajo hecho, pero sigue siendo un partido muy dif铆cil contra Escocia o Ucrania. Descansaremos para eso y estaremos listos", coment贸 el jugador del Real Madrid.

Preguntado por su primer gol, un libre directo desde la frontal del 谩rea, Bale dijo que es "una sensaci贸n incre铆ble" marcar as铆. "Hac铆a tiempo que no marcaba uno. Fue bonito verlo entrar y hacer que empez谩ramos bien. Ser谩 bonito volver a verlo porque no lo he visto. Estoy seguro de que saldr谩 bien en la televisi贸n", finaliz贸.