Baleado un general ruso en Moscú

Un general ruso fue tiroteado en un edificio residencial este viernes en Moscú y fue hospitalizado, indicaron las autoridades.

El Comité de Investigación ruso indicó que "un desconocido disparó varias veces" a Vladimir Alexeyev, un general de alto perfil del Estado Mayor ruso, y luego huyó del lugar.

"La víctima fue hospitalizada", indicó el Comité en un comunicado, que no ofreció detalles sobre el presunto agresor.

En una nota, la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, apuntó que "se están llevando a cabo acciones de investigación y medidas operativas de registro para identificar a la persona o personas implicadas".

Varios jefes militares de Rusia han muerto desde que el país lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

Ucrania ha reivindicado la responsabilidad de algunos de esos ataques.

Oficial militar de carrera, Alexeyev es el primer adjunto del general que dirige el servicio de inteligencia militar ruso (GRU).

Dirigió operaciones de inteligencia durante la intervención rusa en Siria en apoyo al entonces líder Bashar al Asad.

También fue enviado para negociar con el jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante su intento de motín contra la cúpula militar rusa en 2023.

El mes pasado, un tribunal ruso condenó a cadena perpetua a un hombre uzbeko por el asesinato en 2024 del jefe de las fuerzas de defensa radiológicas, químicas y biológicas del ejército ruso.

El general, Igor Kirilov, murió cuando explotó un scooter con trampas al salir de un bloque de apartamentos en Moscú, en un ataque que Ucrania reconoció haber organizado.