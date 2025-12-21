Balerdi abre el camino al Marsella en Copa; Mónaco elimina al Auxerre

Con un tanto para abrir la lata de Leonardo Balerdi, el Marsella aceleró en la segunda parte para golear 6-0 este domingo en el campo del Bourg-Péronnas (National, tercera categoría) y clasificarse para los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

La goleada en forma de set en blanco del Marsella compartió protagonismo con el único duelo entre formaciones de primera división en esta ronda, en el que el Mónaco se deshizo del Auxerre como visitante (2-1).

Tranquilizado por sus recientes triunfos contra el Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones y el Mónaco en la Ligue 1, el Marsella pudo gestionar con calma un partido trampa.

Los marselleses abrieron pronto el marcador gracias a su capitán Balerdi, goleador de cabeza en un córner (8').

Tras el descanso, los jugadores de Roberto De Zerbi marcaron las diferencias gracias a Mason Greenwood (59'), Pierre-Emile Hojbjerg (64'), Igor Paixão (66'), Bilel Nadir (77') y Tadjidine Mmadi (87').

Por su parte, el Mónaco avanzó gracias a un doblete de su delantero danés Mika Biereth para imponerse en Auxerre (2-1).

El Auxerre supo responder al tempranero gol de los monegascos gracias a un penalti marcado por Assane Dioussé a la media hora de juego, pero el club del Principado volvió a adelantarse cerca del último cuarto de hora con otro tanto de Biereth.

Nota negativa para el Mónaco: la lesión de Takumi Minamino, que salió en camilla tras un golpe en una rodilla.

Además el Niza, en crisis desde hace muchas semanas, venció con dificultad al Saint-Étienne (2-1) para poner fin a una racha de nueve derrotas consecutivas.

Desde el viernes, la principal sorpresa de esta ronda de treintaidosavos de final, en la que entran en liza los equipos de la Ligue 1, fue la caída por penales del Brest ante el Avranches, una formación de la cuarta categoría (5-4 tras empate 1-1).

El gran favorito, el París Saint-Germain, no tuvo problemas el sábado para vencer 4-0 en su visita al Vendée Fontenay, de la quinta división.

-- Resultados y programa de los partidos con equipos de Ligue 1 en treintaidosavos de final de la Copa de Francia:

- Viernes:

Les Herbiers (4ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (5-6 por penales)

(+) Avranches (4ª) - Brest (1ª) 1 - 1 (5-4 por penales)

(+) Lens (1ª) - Feignies Aulnoye (4ª) 3 - 1

- Sábado:

Biesheim (4ª) - (+) Metz (1ª) 0 - 3

US Lusitanos Saint Maur (4ª) - (+) Lille (1ª) 0 - 1

Gosier (6ª) - (+) Lorient (1ª) 0 - 7

Lyon La Duchère (5ª) - (+) Toulouse (1ª) 1 - 2

Raon L'Étape (6ª) - (+) París FC (1ª) 0 - 3

Vendée Fontenay (5ª) - (+) París SG (1ª) 0 - 4

- Domingo:

Bourg Peronnas (3ª) - (+) Marsella (1ª) 0 - 6

(+) Niza (1ª) - Saint Etienne (2ª) 2 - 1

Auxerre (1ª) - (+) Mónaco (1ª) 1 - 2

(+) Estrasburgo (1ª) - Dunkerque (2ª) 2 - 1

Concarneau (3ª) - (+) Nantes (1ª) 3 - 5

(16h30 GMT) Le Havre (1ª) - Amiens (2ª)

Rennes (1ª) - Les Sables Vendée (5ª)

(19h00 GMT) Lyon (1ª) - St Cyr Collonges au Mont d'Or (6ª)

NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) están clasificados para los dieciseisavos de final.