Balkovec dice que ha encontrado apoyo en Yanquis

TAMPA, Florida (AP) — Rachel Balkovec está enseñando en los minicampamentos de entrenamiento de ligas menores de los Yanquis de Nueva York, donde también ella es estudiante.

Balkovec se convirtió en la primera mujer contratada como manager de ligas menores de un equipo afiliado al Beisbol de Grandes Ligas, el mes pasado, cuando fue ascendida por los Yanquis como jefa de dugout de los Tarpons de Tampa en la Clase A.

Balkovec, de 34 años, ha derribado varias barreras en su camino a ocupar la posición. Fue la primera mujer en fungir de tiempo completo como coach de acondicionamiento físico y fuerza de un equipo de ligas menores. Luego, se desempeñó como la primera mujer coach de bateo de las menores con los Yanquis.

“Estoy agradecida por este tiempo para practicar”, dijo Balkovec después del entrenamiento del miércoles. “Estos muchachos están aquí para prepararse y yo también estoy aquí estudiando cada mañana y observando videos y aprendiendo aspectos defensivos. Aprendiendo nuestras filosofías por dentro y fuera en defensa”.

Balkovec estuvo involucrada en la práctica de bateo y trabajó con prospectos como Jasson Domínguez.

“Es un poco de todo por ahora”, dijo Balkovec. “Como ponerme al día con el tema defensivo y pasar tiempo en las jaulas de bateo y mantener mi participación ahí. Así que realmente es estar por todos lados en este momento”.

Balkovec será responsable del clubhouse en Tampa, encargada de observar el desarrollo de prospectos a las mayores de los Yanquis. Dijo que el apoyo que ha recibido de jugadores y del staff ha sido genial.

“Que los jugadores me llamen “Skip” (capitana) y todo, como que me parece algo loco, pero he sido muy bien recibida y se siente natural, para ser honesta contigo”, dijo Balkovec. “El tener la oportunidad de establecer los estándares siempre será un privilegio y es algo que he hecho toda mi vida y lo que quiero seguir haciendo, y este rol es un poco de eso”.

“De un modo se siente que es más natural para mí que ser entrenadora de bateo”, añadió Balkovec.

Se mantuvo cerca del dominicano Domínguez cuando concedió una entrevista, la mayor parte del tiempo en inglés, un idioma que está aprendiendo.

“Algo que realmente me apasiona es ayudar a estos jóvenes fuera del campo y es algo que seguiré haciendo todo el tiempo”, dijo.

Balkovec, quien fuera catcher de softbol en Creighton y Nuevo México, tiene una maestría en kinesiología por la universidad de LSU y otra en ciencias de movimientos humanos de la Universidad Vrije de Holanda. Ha trabajado en acondicionamiento y fuerza con los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston desde que llegó al beisbol profesional en 2012, y también ha pasado tiempo en Driveline Baseball, un centro basado en datos en el que han entrenado muchos peloteros de las mayores.