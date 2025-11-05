Balmain anuncia la salida de su director artístico Olivier Rousteing

La marca francesa de lujo Balmain anunció el miércoles que Olivier Rousteing, su director artístico desde hace 14 años, dejaba la empresa.

La casa francesa indicó en su mensaje en Instagram que revelaría "próximamente" su "nueva organización artística".

"Quiero expresar mi más sincera gratitud a Olivier (Rousteing) por su extraordinaria contribución a Balmain" donde "no sólo redefinió las fronteras de la moda, sino que también inspiró a una generación", afirmó Rashid Mohamed Rashid, presidente de Mayhoola, fondo de inversión catarí al que pertenece la marca.

Rousteing, uno de los pocos creadores negros o mestizos en el sector, llegó en 2011 al frente de la dirección artística de Balmain y desde entonces multiplicó las acciones para hacer más comprensible el universo del lujo para los jóvenes y "democratizar" la moda.

"Hoy marca el final de mi etapa en Balmain. Hace 16 años, comencé esta aventura" sin "saber lo que me deparaba el futuro" (en 2009 empezó como responsable de estudio), comentó Rousteing en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores.

"Fue una historia extraordinaria, una historia de amor, una historia de vida. Nada de esto habría sido posible sin mi familia elegida, mi equipo, el grupo y todas las personas que creyeron en mí desde el principio", prosiguió.

Con desfiles al ritmo de hip hop, la defensa de la diversidad en las pasarelas e incluso una colaboración con H&M en 2015, transformó la casa de lujo francesa, poco conocida, en una cita ineludible de los famosos, desde futbolistas a conocidas modelos.

"La contribución y la pasión de Olivier en estos últimos años dejarán una huella indeleble en la historia de la moda", aseguró por su parte Matteo Sgarbossa, director general de Balmain.

Convertido él mismo en una estrella, a quien esperan fotógrafos y admiradores, Rousteing reivindica una estética glamurosa para una mujer fuerte y libre: sus vestidos bordados y estructurados realzaron la belleza de Naomi Campbell y Carla Bruni en el desfile del décimo aniversario de Balmain. También defiende una nueva forma de masculinidad en la que los escotes y las lentejuelas están a la orden del día.

ls/vg/es/mb