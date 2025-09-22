Balón de Oro 2025: el palmarés completo
Palmarés completo de los trofeos entregados en la ceremonia del Balón de Oro de 2025 este lunes en el Teatro del Châtelet en París:
- Balón de Oro masculino
Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)
- Balón de Oro femenino
Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)
Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)
Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)
Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)
Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)
Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)
Vicky López (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portero):
Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portera):
Hannah Hampton (ENG/Chelsea)
- Premio Sócrates (acción solidaria)
Fundación Xana
- Mejor equipo masculino:
Paris Saint-Germain
- Mejor equipo femenino:
Arsenal
