Balón de Oro 2025: el palmarés completo

Palmarés completo de los trofeos entregados en la ceremonia del Balón de Oro de 2025 este lunes en el Teatro del Châtelet en París:

- Balón de Oro masculino

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)

- Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)

- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)

- Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)

- Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)

- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)

- Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

- Premio Sócrates (acción solidaria)

Fundación Xana

- Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain

- Mejor equipo femenino:

Arsenal

