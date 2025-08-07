Balón de Oro: Hegemonía del PSG entre candidatos

```html

Mac Allister ganó la Premier League con Liverpool y Lautaro Martínez llegó con Inter a la final de la Champions League, mientras que Rapinha conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con Barcelona y Vinicius Júnior selló el 3-0 para Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental 2024 contra el Pachuca mexicano.

A su vez, el italiano Gianluigi Donnarumma; los portugueses Nuno Mendes, Vitinha y Joao Neves; el marroquí Achraf Hakimi; los franceses Ousmane Dembelé y Désiré Doué; el español Fabián Ruiz y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia fueron postulados en el plantel del PSG.

Dembelé es considerado el favorito a ganar el premio que en sus tres ediciones anteriores reconoció, respectivamente, al francés Karim Benzema (Al-Ittihad), al astro argentino Lionel Messi (Inter Miami) y al español Rodri (Manchester City).

La revista francesa también incluyó entre los candidatos al polaco Robert Lewandowski y a los españoles Lamine Yamal y Pedri, todos del Barcelona; al inglés Jude Bellingham y al francés Kylian Mbappé (ambos del Real Madrid), al egipcio Mohamed Salah y al neerlandés Virgil van Dijk, los dos compañeros en Liverpool.

El campeón de la Premier League también celebró la consideración del alemán Florian Wirtz, incorporado recientemente del Bayer Lekerkusen, escolta en la Bundesliga del Bayern Múnich, representado por el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise.

Otro equipo alemán presente con un candidato es Borrussia Dortmund gracias al guineano Serhou Guirassy, delantero como el noruego Erling Haaland (Manchester City) y el sueco Viktor Gyokeres, quien pasó del Sporting de Lisboa al Arsenal, representado también por el inglés Declan Rice.

La Premier League cuenta con otro candidato, pues el inglés Cole Palmer, campeón del Mundial de Clubes 2025 y de la Conference League con Chelsea, completa la lista con el neerlandés Denzel Dumfries (Inter) y con el escocés Scott McTominay, que ganó la Serie A con Napoli.

Asimismo, Donnarumma figura con el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), el brasileño Alisson (Liverpool) y el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) en la lista de candidatos al Premio Lev Yashin que también será entregado el 22 en París.

La nómina de 10 arqueros considerandos se completa con el suizo Yann Sommer, del Inter, el francés Lucas Chevalier (Lille), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el belga Matz Sels (Nottingham Forest).

La ceremonia en la capital de Francia reconocerá también al mejor DT de la temporada con el Premio Johan Cruyff, una lista que incluye al español Luis Enrique (PSG), a los italianos Antonio Conte (Napoli) y Enzo Maresca (Chelsea), al neerlandés Arne Slot (Liverpool) y al alemán Hans-Dieter Flick (Barcelona).

France Football también reveló las 30 candidatas para el premio a la mejor jugadora, una lista que cuenta con cinco inglesas que celebraron en Suiza la conquista del segundo título continental consecutivo con la Eurocopa 2025.

Se trata de Lucy Bronze y Hanna Hampton, ambas del Chelsea, y de Lea Williamson, que juega en Arsenal como Chloe Kelly y Alessia Russo, arribada del Manchester City a los "Gunners", donde también juegan la estadounidense Emily Fox, la española Mariona Caldentey, la australiana Steph Catley y la noruega Frida Leonhardsen Maanum.

Por su parte, Barcelona cuenta con seis candidatas, las españolas Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas, la noruega Caroline Graham Hansen y la polaca Ewa Pajor, mientras que la escocesa Caroline Weir representa al Real Madrid.

Chelsea aportó dos representantes a la lista (la francesa Sandy Baltimore y la sueca Johanna Rytting Kaneryd), la misma cantidad que Bayern Múnich (la danesa Pernille Harder y la alemana Klara Buhl) y Olympique Lyon (la haitiana Melchie Dumornay y la estadounidense Lindsey Heaps).

También fueron consideradas las italianas Cristiana Girelli, de Juventus, y Sofia Cantore, quien pasó de la "Vecchia Signora" al Washington Spirit, al igual que la francesa Clara Mateo (París FC) y las brasileñas Amanda Gutierres (Palmeiras) y Marta (Orlando Pride).

La lista se completa con la española Esther González, del Gotham FC, la zambiana Barbra Banda (Orlando Pride) y la malauí Temwa Chawinga (Kansas City Current).

La revista francés también premiará a la arquera de la temporada, una lista compuesta por la alemana Ann-Katrin Berger, del Gotham estadounidense; la española Cata Coll (Barcelona), la inglesa Hannah Hampton (Chelsea), la nigeriana Chiamaka Nnadozie (Brighton & Hove Albion) y la neerlandesa Daphne Van Domselaar (Arsenal).

También se conoció la nómina de las candidatas al premio al mejor entrenador del fútbol femenino, por el cual competirán la francesa Sonia Bompastor (Chelsea), el brasileño Arthur Elias (DT de la "canarinha"), el nigeriano Justine Madugu (conductor de las "Súper Águilas"), la neerlandesa Renée Slegers (Arsenal) y su compatriota Sarina Wiegman, quien guió a Inglaterra a ganar la Eurocopa 2025.

