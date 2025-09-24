Baloncesto.- Abu Dabi refuerza su presencia en la Euroliga con los patrocinios del DCT y Etihad Airways

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi y Etihad Airways se han convertido oficialmente en patrocinadores principales de la Euroliga durante los próximos cuatro años, según informó este miércoles la competición, que aseguró que esta colaboración "sienta un nuevo precedente en el deporte europeo".

"Esta histórica alianza estratégica refuerza la creciente presencia de Abu Dabi en el deporte mundial y marca un hito en la evolución comercial de la Euroliga de Baloncesto, conectando al emirato con la apasionada afición global de la competición, que cuenta con 90 millones de seguidores", afirmó la Euroliga en un comunicado.

En virtud del acuerdo, Experience Abu Dhabi, la marca de destino del Departamento de Cultura y Turismo de la capital emiratí, y Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, han sido designados oficialmente como Socios Principales de las competiciones de la Euroliga y Socios Presentadores de la Final Four.

De este modo, ambas marcas ocuparán un lugar destacado en los partidos de la Euroliga y la EuroCup, incluyendo la señalización en los estadios, las retransmisiones en directo y la integración de las camisetas de todos los equipos participantes. Durante los cuatro años, los logotipos de Experience Abu Dhabi y Etihad Airways rotarán en las camisetas de los equipos de la Euroliga, garantizando una visibilidad equilibrada.

La colaboración también se extiende al ámbito digital, con una amplia integración de la marca en las plataformas de Euroleague Basketball y contenido exclusivo cocreado. Los aficionados también se beneficiarán de una serie de activaciones innovadoras destinadas a profundizar la participación, ampliar el alcance global de las competiciones y acercar al público al deporte.

SE Saood Abdulaziz Al Hosani, subsecretario del DCT, cree que "esta colaboración estratégica con Euroleague Basketball y Etihad Airways supone un avance significativo para fortalecer la presencia de Abu Dabi a nivel mundial y consolidar su posición como un centro vibrante para los aficionados al baloncesto de todo el mundo".

"El impacto del deporte va mucho más allá de la cancha ya que impulsa el crecimiento económico al impulsar el turismo, atraer inversiones y mejorar la infraestructura para grandes eventos. Esta colaboración constituye un pilar clave de nuestra Estrategia de Turismo 2030, impulsando el crecimiento de visitantes, apoyando la diversificación económica y consolidando la posición de Abu Dabi como destino global predilecto para el turismo, la cultura y el deporte", añadió.

Antonoaldo Neves, director ejecutivo de Etihad Airways, apuntó que la Euroliga "representa la cumbre del baloncesto europeo". "Nos entusiasma apoyar este increíble espectáculo deportivo junto con nuestro valioso socio DCT Abu Dhabi.

A través de nuestra red, traemos a Abu Dabi a personas de todo el mundo, y esta colaboración nos permite llegar a nuevos públicos que comparten nuestra convicción de que las mejores experiencias se viven al traspasar fronteras", remarcó.

Finalmente, Paulius Motiejunas, director ejecutivo de Euroleague Basketball, dejó claro que estas colaboraciones reflejan la "ambición" del organismo de "expandir el baloncesto y fomentar conexiones globales significativas a través del deporte".

Con 'Experience Abu Dhabi' y 'Etihad Airways' uniéndose a nosotros, esperamos crear experiencias inolvidables para nuestros aficionados, a la vez que fortalecemos aún más la presencia internacional de la liga", subrayó.