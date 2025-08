Baloncesto. Alberto Díaz: "Aquí no hay titulares, la cuestión es ayudar al equipo y que todo el mundo sume"

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El base de la selección española Alberto Díaz dejó claro este lunes que en el combinado nacional "no hay titulares" y que el objetivo de todos es "ayudar al equipo", aunque en su caso intenta ayudar "lo máximo posible" a sus dos compañeros de posición, los jóvenes Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea. "Bueno, es que creo que en la selección no hay titulares. La cuestión es ayudar al equipo, es cierto que soy el más veterano en el puesto de base e intento ayudarles a ellos lo máximo posible y al final quien salga de inicio es lo menos importante", expresó Díaz a los medios tras el entrenamiento de la selección en Madrid. El jugador del Unicaja insistió en que "lo importante es que todo el mundo sume" y dejó claro que su "rol un poco más veterano" hace que ayude "también" a sus compañeros más jóvenes "a que se adapten, a que sepan cómo va esto del equipo y La Familia". "Y si puedo ayudar, ese sí que es mi papel titular", aseguró. También habló de Saint-Supéry, malagueño como él, y de De Larrea. "Es cierto que en la posición de base se está hablando un poco andaluz y creo que es muy bueno para nuestro baloncesto. Nos compenetramos muy bien, pero también con 'Larry' (De Larrea) creo que hacemos una pareja muy buena en la que nos ayudamos mutuamente. Creo que estos chicos van a ser muy buenos", admitió. El malagueño calificó como "muy buena" esta primera semana de entrenamientos. "Creo que hemos entrenado muy bien, muy intenso, y que nos hemos adaptado todos a todos. También a eso ayuda mucho el trabajo de las ventanas y del proceso que venimos años atrás y creo que el trabajo es bueno y ahora empiezan los partidos, que es donde se va a ver reflejado lo que hemos trabajado", advirtió. "Para nosotros mejor, cuantos más partidos hay antes, mejor porque nos gusta, nos divertimos, competimos y quizás ahí es donde se ve lo que hemos puesto en práctica", añadió de cara a los primeros amistosos ante Portugal este martes y ante Chequia el jueves en Málaga, "una ciudad con mucha tradición de baloncesto" y a la que "le encanta que la selección vaya". "Creo que van a ser unos días muy buenos para nosotros", indicó. Finalmente, se refirió a la épica victoria de la Sub-18 masculina en la final del Europeo, certificada con una increíble remontada sellada con un triple de Guillermo del Pino casi sobre la bocina. "Vaya partido, creo que no hay una manera mejor para ganar en ese gran tripe de Guille, que es de Córdoba, pero de nuestra cantera. Darles nuestra más sincera enhorabuena y ahora que lo disfruten y lo celebren, que se lo merecen", señaló. Para Díaz, este éxito "demuestra que hay una gran cantera" y "es el reflejo de tener un trabajo, no sólo en el primer equipo, sino de categorías inferiores". "España siempre es una referente en categorías inferiores y esto demuestra que sigue habiendo mucho talento, mucha competitividad en esas áreas más jóvenes, y que seguimos estando arriba en categorías inferiores", sentenció el jugador del Unicaja.