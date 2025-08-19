Baloncesto: Antonio Martín, reelegido presidente de la ACB
MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
El exjugador de baloncesto y dirigente Antonio Martín fue reelegido presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) hasta 2029, en el que será su tercer mandato, después de acceder al cargo por primera vez en julio de 2018, según un comunicado.
"Los clubes de la acb, reunidos este martes 19 de agosto en Asamblea General Extraordinaria en Madrid, han reelegido a Antonio Martín como presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) hasta 2029", informó la entidad.
El dirigente fue nombrado presidente de la acb en julio de 2018 y afrontará ahora su tercer mandato tras ser renovado su cargo en 2021.
Martín quiso "dar las gracias a los clubes en todos los sentidos, por el apoyo a la ejecutiva a lo largo de estos años".
"Vamos a ir a por todas para que los 18 clubes, pese a sus diferentes naturalezas, tengan motivos para estar satisfechos. No vamos a prometer, más bien nos vamos a comprometer para crecer en todos los proyectos y desafíos que tenemos por delante", añadió el presidente.
Ahora, en este nuevo mandato, afronta "muchos retos, como aumentar la visibilidad de la competición, continuar el crecimiento en la generación de ingresos o ser cada vez más atractivos para el público", para lo que "es fundamental el apoyo que han mostrado los clubes al proyecto".
