Baloncesto.- Bosnia-Herzegovina no falla ante Georgia y obliga a España a ganar a Grecia en el Eurobasket
Baloncesto: Bosnia-Herzegovina no falla ante Georgia y obliga a España a ganar a Grecia en el Euroba
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -
La selección española masculina de baloncesto tendrá que ganar a Grecia este jueves si quiere seguir adelante en el Eurobasket que se está disputando en Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre después de que Bosnia-Herzegovina se haya impuesto 84-76 a Georgia.
La actual campeona continental tiene ganado el 'basket-average' con el combinado bosnio y por eso necesitaba que el georgiano, con el que lo tenía perdido en caso de empate a puntos, saliese vencedor para no tener que jugar con urgencias ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo.
Pero Bosnia-Herzegovina, que había variado los escenarios dentro del Grupo C con su victoria ante los griegos, no ha acusado la presión y ha mantenido su buen nivel para derrotar a los de Alexsander Dzikic, siempre a remolque en el partido.
El equipo balcánico, muy acertada en el triple (14/32), ha manejado rentas por encima de los diez puntos hasta el descanso (47-35), y tras este ha llegado la reacción de Georgia que ha apretado la cosas para el tramo final y ha llegado a empatar el choque (69-69).
Sin embargo, Bosnia ha reaccionado con un parcial de 11-2 y se ha hecho con un triunfo que le mete en octavos.
Otras noticias de Eurobasket
- 1
Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
- 2
Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: “Lo entendí”
- 3
La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios
- 4
Habló Cristian Mercatante, el cronista al que le arrojaron una botella en el acto de Milei en Moreno