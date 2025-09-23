Baloncesto. Chus Mateo: "Solo quiero hablar de ilusión, afronto el reto con valentía"
MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -
El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo,
expresó este martes que "solo" quiere hablar de "ilusión" ante este
nuevo "reto" al frente del combinado nacional, el cual afronta "con
determinación y valentía" y "convencidísimo" de que "va a ir bien"
porque hay "potencial suficiente para volver a vivir momentos muy
felices".
"El entrenador español creo que tiene unas cualidades muy buenas para
hacerse cargo de una responsabilidad como la selección nacional,
cualquier otro de los entrenadores españoles haría un muy buen papel. Solo quiero hablar de ilusión, estoy muy ilusionado con esta
responsabilidad, conozco perfectamente lo que se espera de mí,
afronto el reto sabiendo de la dificultad del mismo, con mucha
valentía", dijo el técnico en su presentación oficial.
El madrileño destacó su "talante dialogante", aunque dejó claro que
tratará de poner su "sello" en esta selección.
"Sé lo que tengo que
afrontar del pasado, porque Sergio (Scariolo) es uno de los mejores
entrenadores que puede haber hoy en día y ha dejado un legado
extraordinario, pero también hay un pasado, no solo el inmediato. Quiero rendir un homenaje a aquellos que también hicieron historia
dando pasos difíciles", comentó.
"Estoy absolutamente feliz, quiero mandar un mensaje de ilusión,
tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos muy
felices. A la afición, vamos a trabajar codo con codo para llevar la
ilusión a los hogares de España. Lo afrontamos con determinación y
valentía para ilusionar otra vez a la afición española", señaló
Mateo, "convencidísimo de que va a ir bien".
