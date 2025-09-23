Baloncesto. Chus Mateo: "Solo quiero hablar de ilusión, afronto el reto con valentía"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo,

expresó este martes que "solo" quiere hablar de "ilusión" ante este

nuevo "reto" al frente del combinado nacional, el cual afronta "con

determinación y valentía" y "convencidísimo" de que "va a ir bien"

porque hay "potencial suficiente para volver a vivir momentos muy

felices".

"El entrenador español creo que tiene unas cualidades muy buenas para

hacerse cargo de una responsabilidad como la selección nacional,

cualquier otro de los entrenadores españoles haría un muy buen papel. Solo quiero hablar de ilusión, estoy muy ilusionado con esta

responsabilidad, conozco perfectamente lo que se espera de mí,

afronto el reto sabiendo de la dificultad del mismo, con mucha

valentía", dijo el técnico en su presentación oficial.

El madrileño destacó su "talante dialogante", aunque dejó claro que

tratará de poner su "sello" en esta selección.

"Sé lo que tengo que

afrontar del pasado, porque Sergio (Scariolo) es uno de los mejores

entrenadores que puede haber hoy en día y ha dejado un legado

extraordinario, pero también hay un pasado, no solo el inmediato. Quiero rendir un homenaje a aquellos que también hicieron historia

dando pasos difíciles", comentó.

"Estoy absolutamente feliz, quiero mandar un mensaje de ilusión,

tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos muy

felices. A la afición, vamos a trabajar codo con codo para llevar la

ilusión a los hogares de España. Lo afrontamos con determinación y

valentía para ilusionar otra vez a la afición española", señaló

Mateo, "convencidísimo de que va a ir bien".