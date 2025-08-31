Baloncesto: Crónica del España - Chipre: 91-47

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

La selección española masculina de baloncesto ha ganado este domingo por un amplio 91-47 a la de Chipre en su tercer partido del Eurobasket 2025, cuyo Grupo C se disputa precisamente en la ciudad chipriota de Limasol, tras haber dominado de principio a fin un escenario plácido antes de jugarse ante Italia y Grecia su acceso a los cruces.

De nuevo en el Spyros Kyprianou Arena, los pupilos de Sergio Scariolo empezaron mejor que en su duelo de la víspera contra Bosnia-Herzegovina. Willy Hernangómez abrió el marcador y luego Santi Aldama coló un triple frontal para demostrar que seguía tan enchufado como ante los bosnios. Aunque Darral Willis Jr. respondió con otro triple, fue un espejismo.

’La Familia’, pese a las rotaciones y el distinto quinteto titular, estaba inspirada en ataque y enseñando sobre la cancha la presumible superioridad de sus jugadores ante los anfitriones. Con anticipación, robo y mate, en un contraataque canónico, Sergio de Larrea puso el 19-9 a 2:01 para acabar un primer cuarto donde ya se generó brecha de puntos.

En la primera acción del siguiente periodo, Juancho Hernangómez sacó falta y tres tiros libres de un intento de lanzamiento lejano, a lo que luego él mismo añadió dos triples seguidos que colocaron el 27-11. Pero más allá de Willis, los locales tenían pocas armas ofensivas y el hueco entre ambas selecciones en el marcador fue creciendo antes del descanso. No en vano, España alcanzó ese intermedio con ventaja de 41-17 y tras haber anotado ocho de 19 triples lanzados.

Casi todo iba viento en popa, excepto una posible torcedura de tobillo de Juancho Hernangómez, quien se quedó en el banquillo desde entonces para no forzar ni lo más mínimo. Una lesión a estas alturas del campeonato estropearía los planes de un Scariolo que dosificó a los suyos, con mayor protagonismo en el poste bajo para Yankuba Sima, en los alrededores de la 'pintura' para Josep Puerto y Joel Parra, y en la dirección de juego para Mario Saint-Supéry.

Los dos Santis, Yusta y Aldama, habitualmente gastan más minutaje del técnico italiano. Por ello su actuación en este tercer compromiso del torneo se vio reducida, al igual que la de un Darío Brizuela todavía en racha con sus triples. El acierto coral de España y la flojera de Chipre atrás provocaron que las diferencias aumentasen de manera evidente. Un triple de Parra desde campo propio situó el 70-29 sobre la bocina de conclusión del tercer periodo.

El conjunto entrenado por Christoforos Livadiotes parecía desear que todo terminase cuanto antes, ya que sus dos citas anteriores en este Grupo C se habían saldado con derrotas muy abultadas y ésta iba camino de ello porque Willy mantenía su intensidad. Sin sustos de ningún tipo en los minutos finales, Chipre se dedicó a no sangrar más y, si podía, también a animar a su afición con canastas de difícil ejecución.

Esta holgada victoria sirvió a España para ponerse en el grupo con un balance de 2-1, mejor que el 1-2 de Georgia aunque por debajo del 3-0 de Grecia, pendientes todos de Bosnia y de Italia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 91 - CHIPRE, 47 (41-17, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Saint-Supéry (9), López-Arostegui (2), Parra (5), Aldama (8) y W.Hernangómez (19) --quinteto inicial--; Brizuela (8), J.Hernangómez (9), Pradilla (4), Yusta (12), De Larrea (3), Puerto (8) y Sima (4).

CHIPRE: Tigkas (2), Simitzis (-), Stylianou (5), Willis (16) y Koumis (-) --quinteto inicial--; Christodoulou (9), Giannaras (-), Jung (2), Iliadis (7), Pashialis (4), Loizides (-) y Michail (2).

--PARCIALES: 19-9, 22-8, 29-12 y 21-18.

--ÁRBITROS: Gedvilas (LTU), Pesic (SRB) y Straube (ALE). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Spyros Kyprianou Arena.