Baloncesto.- Crónica del Maccabi Rapyd Tel Aviv - FC Barcelona: 71-92

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona sumó este martes su tercera victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 tras imponerse de forma contundente por 71-92 en su visita a Belgrado a un pobre Maccabi Rapyd Tel Aviv israelí, en un partido que dominó de principio a fin y que le sirvió para olvidar la derrota del pasado domingo en la Liga Endesa en el Palau ante el Hiopos Lleida.

El conjunto de Joan Peñarroya mostró de nuevo su cara europea en este inicio de temporada y encadenó su tercer triunfo consecutivo para ya dejar definitivamente olvidado el claro revés inicial ante el otro equipo israelí, el Hapoel.

Pese al golpe doméstico en el derbi, esta vez el equipo blaugrana, donde debutó a nivel continental el joven Sayon Keita, titular y que ofreció energía nueva, fue muy serio y se esmeró en los dos lados del aro, apoyado en un gran acierto exterior en la primera parte, donde firmó un 9/20 en el lanzamiento triple, empañado en una segunda mitad más relajada (1/11). Todo lo contrario que un Maccabi totalmente negado desde fuera y que atrás evidenció una vez más que no tiene sus mejores fortalezas.

Ya desde el salto inicial, el Barca fue claro dominador en la Sala Pionir de Belgrado, lugar de exilio macabeo. El 0-8 de salida ya abrió la primera brecha y a partir de ahí el encuentro fue plácido para los visitantes que dominaron con claridad todas las facetas del juego, apabullando en el rebote (40 a 33) y repartiendo bien el balón (20 asistencias).

Todo lo contrario que los de Oded Kattash que, a sus problemas anotadores ante la intensa defensa rival, añadieron varias pérdidas. Los de Peñarroya, además, tuvieron la muñeca 'caliente' y con cinco triples en los primeros diez minutos ratificaron su gran dominio en el electrónico (18-31).

En esa faceta del triple destacó Myles Cale, que firmó 4/6 y que lanzó aún más a los visitantes ante un Maccabi sin respuestas, con su teórica estrella, el base Lonnie Walker IV viviendo una mala noche. Sólo Marcio Santos dio réplica con su 4/4 desde la línea de tres y sus 18 puntos, insuficientes para detener a un Barça que al descanso ya había finiquitado el choque (32-60).

Tras el paso por los vestuarios, como estaba previsto, el equipo catalán bajó algo su ritmo e intensidad, principalmente a nivel ofensivo donde sus porcentajes desde el triple empezaron a bajar. No fue nada preocupante porque el conjunto israelí no mejoró demasiado y se vio por debajo en la treintena de puntos.

Fue una segunda parte sin demasiada historia, donde el Barça no aceleró demasiado, quedándose casi en la mitad de puntos (32) que en los óptimos primeros 20 minutos. La diferencia nunca bajó a nada inquietante y Willy Hernangómez aprovechó sus minutos para acabar como máximo anotador con 19 puntos, con 7/8 en lanzamiento, y 7 rebotes.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MACCABI RAPYD TEL AVIV, 71 - FC BARCELONA, 92 (32-60, al descanso)

--EQUIPOS.

Maccabi Tel Aviv: Blatt (15), Walker IV (6), Hoard (6), Brissett (8) y Sorkin (10) --quinteto titular--; Clark III (-), Santos (8), Gur (-), Rayman (1), Dibartolomeo (-), Dowtin Jr (2) y Leaf (5). FC Barcelona: Satoransky (8), Punter (12), Clyburn (8), Shengelia (8) y Keita (4) --quinteto inicial--; Brizuela (7), Marcos (4), Parra (3), Norris (5), Cale (12), Hernangómez (19) y Vesely (2). --Parciales: 18-31, 14-29, 16-13 y 23-19. --Árbitros: Tomislav Hordov, Luka Kardum y Steve Bittner. Sin eliminados. --Pabellón: Aleksandar Nikolic Hall.