Baloncesto. Crónica del Real Madrid - Zalgiris Kaunas: 100-99

MADRID, 20 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid de baloncesto ha vencido este jueves por 100-99 al Zalgiris Kaunas en la jornada 12 de la fase regular de la Euroliga, en un partido decantado para los merengues gracias sobre todo al desempeño de Facundo Campazzo y de Théo Maledon durante el último cuarto, haciendo frente a un Sylvain Francisco estelar con sus 33 puntos.

En el Movistar Arena, los locales empezaron bien gracias a Facu Campazzo, acaparador del ataque hasta situar al Real Madrid arriba por 18-8. Sin embargo, Tomas Masiulis no pidió tiempo y dejó a sus pupilos ir entrando en calor poco a poco. Así lo interpretó Francisco, su mejor arma ofensiva y autor de un 2+1 que redujo distancias (20-16).

Eso sí, Maledon logró la última canasta del primer cuarto e impulsó a los merengues, que en el arranque del siguiente acto volvieron a ampliar su colchón (28-16) tras estrenar Mario Hezonja su casillero de puntos. No obstante, le faltaban triples al equipo entrenado por Sergio Scariolo.

Solo cuatro lanzamientos desde el perímetro y ninguno de ellos metido, ésa era la estadística del Real Madrid al descanso. Pese a ello, a los vestuarios se marchó con ventaja de seis puntos (43-37) gracias a la buena labor en la 'pintura' de Maledon y de Trey Lyles junto a Andrés Feliz.

Por parte del Zalgiris, Dustin Sleva con un par de triples y Azuolas Tubelis con su actitud férrea en el poste bajo ayudaron a Francisco a mantener el pulso e incluso a subir el nivel en cuanto empezó el tercer periodo. Limando puntos con tiros libres, el equipo lituano volteó el escenario (44-45) y ahí llegó el primer triple blanco en el partido.

Lo convirtió Alberto Abalde desde un lateral, pero fue un espejismo porque los de Scariolo seguían atascados en ataque y se notó con el 49-56 tras una acción positiva de Moses Wright. Todo se embarulló y los locales respondieron con puntería en los tiros libres y una canasta de Walter Tavares junto a otra de Maledon, en pleno clima de alternancias.

Con 59-62, el Real Madrid cerró bien la puerta a Wright debajo del tablero y, tras cazar el rebote, Maledon sonsacó desde su propio campo una falta de tiro a Maodo Lô quedando 0.8 por gastar en el reloj. El escolta francés transformó sus tres libres y con ese empate comenzó un cuarto cuarto donde la primera canasta merengue fue un triple de Lyles.

Como réplica, Francisco y Tubelis reforzaron sus papeles de cara al aro rival, especialmente el base francés de un Zalgiris que luego sufrió por otra irrupción de Lyles y otro arreón de Feliz. El estado de ánimo de los protagonistas del encuentro iba y venía, pero Francisco quiso ser una constante mientras en el otro bando despertó Usman Garuba.

El ala-pívot de Azuqueca de Henares machacó el aro y al regreso de un tiempo muerto Lyles coló un 'churro' para el +3 del Real Madrid (79-76), si bien Francisco respondió con otro triple para empatar a 5:34 para la conclusión del duelo. Maledon quiso emular a su compatriota cogiendo los galones del conjunto merengue, que dio otro rápido estirón (89-81).

Aunque Campazzo había sido el artífice de ese escenario favorable, el Zalgiris reaccionó a la vuelta de un tiempo muerto, encadenando dos triples por obra de Sleva y de Edgaras Ulanovas y colocándose 89-87 a 1:47 del bocinazo definitivo. Fue Scariolo quien entonces solicitó un tiempo muerto, del cual regresaron Maledon y Campazzo aún mejor.

Un canastón del base argentino, con 'finger roll' tras penetración, y otro acierto difícil de Maledon, para completar un 2+1, encendió a las gradas del madrileño Palacio de los Deportes durante unos instantes; fue justo hasta que Ulanovas coló una 'bombita', recibió falta y convirtió su tiro libre para situar el 94-93 a tan solo 51.6 del final.

Maledon falló un lanzamiento de lado en la siguiente posesión y el Zalgiris montó otra ofensiva, pero a 16.3 de zanjar el cronómetro los árbitros pitaron falta a Lô tras apartar el brazo de Campazzo con un manotazo. Para colmo de los visitantes, protestar esa decisión acarreó una falta técnica y desde la línea de personal murieron en la orilla.

Desde ahí metió Campazzo dos tiros y luego Lyles otros dos después de ser objeto de falta. El triunfo estaba casi cantado, pero Francisco coló otros dos triples a la desesperada que animaron los instantes finales con 100-99. Acto seguido, el omnipresente Campazzo recibió falta del no menos omnipresente Francisco y aumentó la incertidumbre por sus errores.

El primer tiro libre lo erró Campazzo si querer y el segundo adrede con el objetivo de que se extinguiesen los 2.5 del reloj. Cogió ese rebote Ignas Brazdeikis, que esquivó a un adversario y lanzó desde su cancha sin suerte para anotar lo que habría sido épico. La derrota dejó a los lituanos con balance de 7-5, por encima de un Real Madrid con 6-6.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 100 - ZALGIRIS KAUNAS, 99 (43-37, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (20), Deck (-), Abalde (6), Lyles (21) y Tavares (12) --quinteto inicial--; Feliz (6), Llull (2), Maledon (25), Okeke (-), Hezonja (2) y Garuba (6).

ZALGIRIS KAUNAS: Francisco (33), Sirvydis (-), Ulanovas (8), Tubelis (19) y Birutis (4) --quinteto inicial--; Lô (1), Rubstavicius (-), Sleva (13), Brazdeikis (10), Butkevicius (-) y Wright (11).

--PARCIALES: 22-16, 21-21, 19-25 y 38-37.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Koljensic y Kowalski. Eliminaron por faltas personales a Francisco en el Zalgiris Kaunas.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 9.152 espectadores.