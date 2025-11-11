Baloncesto. Crónica del Valencia Basket - Real Madrid: 89-76

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Valencia Basket volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas y demostró que esta temporada quiere apostar fuerte por la Euroliga después de neutralizar la euforia del Real Madrid al que batió este martes en el Roig Arena con cierta solvencia por 89-76.

Llegaba animado a la capital del Turia el equipo madridista después de encadenar dos victorias a domicilio revitalizantes en el Palau Blaugrana ante el Barça en la máxima competición continental y en el Olímpico ante el Joventut en la Liga Endesa. Pero se frenó en el nuevo espectacular pabellón 'taronja', donde los locales fueron mejores casi siempre e impusieron su mejor ritmo ofensivo, al que añadieron una gran intensidad defensiva, para poner fin a una pequeña mala racha de dos derrotas seguidas ante Zalgiris y Coviran Granada.

Los de Sergio Scariolo, que se quedan 5-5, tuvieron muy bajos porcentajes de acierto tanto de dos (38,2) como sobre todo de tres (22,6), a lo que añadieron una gran cantidad de pérdidas, 16, tantas como sus asistencias. El partido de Trey Lyles (23 puntos y 9 rebotes) no bastó ante los de Pedro Martínez, mucho mejores con el balón (20 asistencias y 9 pérdidas), en el lanzamiento, pese a sus 41 triples intentados, y repartiendo bien el peso ofensivo entre sus jugadores para ponerse con 6-4 de balance.

El partido arrancó como se preveía. Mucho ritmo y mucho triple por parte de ambos equipos, que vivieron sus mejores momentos en el inicio desde fuera para luego irse diluyendo. El equipo madridista, refugiado en muchas ocasiones en una zona, trató de llevar la iniciativa en el marcador, pero los locales no dejaron que en ningún momento se escapase de forma preocupante.

El conjunto 'taronja' acabó mejor el primer cuarto y una canasta de Kameron Taylor le puso por primera vez por delante (22-21). El Real Madrid, con malos porcentajes de tiro de dos, se atascó algo en ataque y el triple local le hizo daño en este segundo periodo. El Valencia Basket se puso 29-23 y la respuesta visitante llegó a través de acciones de Alex Len, en su debut en la Euroliga, y de Theo Maledon, que con dos asistencias de nivel permitió a los de Sergio Scariolo recuperar la delantera (29-30), eso sí, por última vez.

El conjunto madridista sobrevivía pese a estar negado desde fuera, con un 0/6 en el triple en este segundo cuarto, y a las pérdidas, nueve, casi la mitad (4) de un errático Walter Tavares. Más acertado estaba en esa faceta un Jaime Pradilla que anotó dos y otros aciertos de Omari Moore y Darius Thompson, más un 'alley-oop' de Nate Reuvers (11 puntos al descanso) ante el caboverdiano, permitieron a los de Pedro Martínez mandar al paso por los vestuarios (45-37).

Tras un retraso en el inicio de la segunda mitad por alguna reclamación de Scariolo, que ya había acabado el segundo cuarto enfadado con la mesa, un triple de Jean Montero disparó la diferencia a la decena de puntos (48-38). El equipo madrileño estaba 'tocado' cuando emergió en el Roig Arena la figura de Trey Lyles, que con nueve puntos mantuvo a los suyos en el choque (57-54).

Pero los visitantes no lograban recuperar la iniciativa en el marcador ante un Valencia Basket que resistía desde una defensa que seguía provocando pérdidas en el ataque del conjunto madridista, penalizado también por la cuarta de Tavares. Len entró y lideró una reacción desde atrás que no tuvo continuidad en el aro contrario y un triple de Thompson le dio aire para los diez minutos finales.

Y el mal final de tercer cuarto lo arrastró el Real Madrid al inicio del definitivo en el que tardó más de 2:30 en hacer su primera canasta, lo que ya había aprovechado el Valencia Basket para, con un '2+1' de Taylor ante un precipitado Hezonja (4 pérdidas) que puso un amenazante 72-60.

Lyles y Campazzo lideraron un amago de recuperación (72-65) ante un rival ahora sin tino desde el triple, pero que entraba en la recta defensiva bien colocado tras un canasta de Josep Puerto (76-65) y otro apagón visitante. Lyles, menos efervescente en sus últimas acciones, lo siguió intentando, pero Reuvers coronó su gran partido con un triple que sonó a sentencia definitiva (82-71) pese a que restaban 2:38.

FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: VALENCIA BASKET, 89 - REAL MADRID, 76 (45-37, al descanso). --EQUIPOS. VALENCIA BASKET: Montero (9), Moore (16), Taylor (9), Reuvers (14) y Pradilla (8) --quinteto inicial--; Thompson (14), Puerto (4), Badio (6), Key (1), López-Arostegui (-), Costello (4) y Sima (4). REAL MADRID: Campazzo (15), Abalde (-), Deck (5), Lyles (23) y Tavares (1) --quinteto inicial--; Okeke (2), Hezonja (11), Maledon (14), Llull (-), Feliz (-) y Len (5). --PARCIALES: 22-21, 23-16, 22-22 y 22-16. --ÁRBITROS: Mogulkoc, Jovcic y Thepenier. --PABELLÓN: Roig Arena. --HORA: 20.30/Movistar+.