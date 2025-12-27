Baloncesto. (Crónica) El UCAM Murcia pelea el liderato navideño y el Baskonia añade presión de 'playoffs'

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

El UCAM Murcia ha ganado por 79-86 al Coviran Granada y ha mantenido su pelea con el Real Madrid por el liderato de la Liga Endesa, en una jornada 12 donde el Kosner Baskonia ha derrotado por 89-77 al Recoletas Salud San Pablo Burgos para añadir presión a la zona de los 'playoffs' junto al triunfo del Joventut Badalona por 83-75 ante al Río Breogán.

El telón de este sábado se levantó en el Fernando Buesa Arena, donde los locales cogieron ventaja pronto (16-4) y desde ahí gestionaron con calma contra un oponente sin pólvora. El alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot lideró con 22 puntos y 28 créditos de valoración a un Baskonia que tiene un balance de 6-5; el San Pablo Burgos sigue colista (1-11).

En la zona media de la tabla vivieron un duelo directo Casademont Zaragoza y BAXI Manresa, con sonrisa final para los catalanes fuera de casa. Poco antes del descanso dio el equipo visitante un estirón en el marcador (28-34) y reaccionó el conjunto maño durante el tercer periodo, pero de nuevo los pupilos de Diego Ocampo se marcharon en el desenlace.

Esa victoria por 83-95 de los manresanos, guiados por los 21 puntos y los 24 créditos de valoración de Pierre Oriola, les sirvió para ubicarse con un balance de 5-7 y dejar al Zaragoza algo más abajo con un registro de 4-7, en compañía de varios equipos que entrarán en liza este domingo.

Igualmente en la tanda dominical jugará el Real Madrid, que recibirá al Unicaja de Málaga con la presión de ganar para recuperar un liderato que de forma provisional ahora está en manos del UCAM. En su cita de Granada, los murcianos se enfrentaron a un duro rival y solo se alejaron en el marcador durante el cuarto y definitivo periodo (14-24).

Con 23 puntos del base estadounidense David DeJulius, el UCAM logró el triunfo para situarse con un balance de 10-2 en la cumbre de la tabla liguera; mientras, el equipo granadino encajó su sexta derrota seguida y continúa en los puestos de descenso con un registro de 1-11.

Como colofón al turno sabatino, el Joventut arregló en casa un mal tercer periodo donde se le esfumó una renta de 10 puntos. En el cuarto se subió a lomos de Ludde Hakanson, que se unió en una ofensiva coral a Simon Birgander, Ante Tomic y Cameron Hunt para sellar el triunfo. Eso puso a la 'Penya' con balance de 8-4 y al Breogán rezagado con 5-7.