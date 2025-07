Baloncesto. Darío Brizuela: “Sabemos el peso que tiene esta camiseta, es un orgullo tener presión”

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El escolta de la selección española de baloncesto Darío Brizuela afirmó este miércoles que en el combinado nacional saben "el peso que tiene" su camiseta y que es un "orgullo tener presión" ante el Eurobasket de 2025, que se disputará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia del 27 de agosto al 14 de septiembre. "Somos España, y no somos nosotros quienes nos ponemos las etiquetas. Sabemos el peso que tiene esta camiseta y es un orgullo tener esta presión de cara a cualquier torneo", aseguró el jugador donostiarra al término del entrenamiento este miércoles en el pabellón del Triángulo de Oro en Madrid. El escolta apuntó que el equipo nacional está "bien" y "con muchas ganas" tras las primeras sesiones de entrenamiento y que todavía "hay tiempo" para hacer las cosas y para "introducir a la gente joven" al funcionamiento del grupo. El jugador aseveró que sabe "más o menos" lo que quiere de él Sergio Scariolo, seleccionador nacional, ya que lleva jugando con el técnico italiano desde 2019. "Llevamos dos sesiones de entrenamiento y hay que ver en qué insiste, aunque yo sé lo que puedo dar y lo que a él le gusta que haga y él también sabe lo que puedo hacer", subrayó el jugador vasco. Brizuela también hizo referencia a la dificultad que entraña suplir a "leyendas" de la talla de Rudy Fernández y Sergio Llull, por lo que aclaró que "no es cuestión de suplirlas", sino de "transmitir lo que ellos hacían con la forma de ser" que tienen los jugadores actuales de la selección. En este sentido, el jugador del Barcelona afirmó que "para eso están los hermanos Hernangómez (Willy y Juancho)", quienes han asumido la capitanía del combinado nacional y que, a juicio de Darío Brizuela, "lo están haciendo muy bien". El escolta donostiarra valoró también las diferencias que tiene este equipo nacional respecto a su club y aseguró que "es una plantilla completamente diferente". "Lo más destacado es que yo he jugado con 10 de los jugadores que estamos aquí y eso siempre es un plus, ya que tenemos una cultura deportiva parecida y eso en cualquier club es diferente, porque es más difícil juntar las piezas", añadió. Brizuela también puso en valor la figura de Sergio Scariolo como pieza clave para "aprender a jugar rápido de una manera competitiva" y habló sobre los objetivos de la selección española, que pasan por "mejorar, sin prisas, y sin que nadie se haga daño". "El objetivo es diario, sesión a sesión y estamos en julio todavía y no tenemos ninguna prisa por pensar en ganar", expresó. Por último, el jugador vasco también hizo referencia a la posibilidad de jugar de base, función que ya ha desarrollado en el Barcelona, tras la baja de Lorenzo Brown. "No es mi posición más cómoda, pero me he sentido mejor a medida que han pasado las semanas y, si hiciera falta, yo creo que estoy más preparado que otros años, aunque eso ya es decisión de los entrenadores", concluyó.