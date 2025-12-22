Baloncesto. Declarado de alto riesgo el Barça-Maccabi Tel Aviv de Euroliga del próximo 6 de enero

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó la declaración de alto riesgo para el partido de Euroliga entre el Barça-Maccabi Rapyd Tel Aviv del próximo martes 6 de enero (20.30 horas), según un comunicado. La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios. Además, según el comunicado, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes. El Barça-Maccabi Tel Aviv, correspondiente a la jornada 20 de la Fase Regular de la Euroliga, se disputará el próximo 6 de enero, a las 20.30 horas, en el Palau Blaugrana de la capital catalana.