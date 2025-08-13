Baloncesto: Denegadas las medidas cautelares solicitadas por el Club Baloncesto Sevilla, que no jugará en Liga Endesa

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona ha desestimado este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el Club Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), por lo que el club andaluz no disputará la Liga Endesa 2025-26, que estará compuesta por 18 equipos, según anunció la propia organización.

El Club Baloncesto Sevilla ha sufrido un varapalo judicial al ver como el juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona le deniega las medidas cautelares que solicitó el pasado 28 de julio contra la actuación de la Asamblea General de la ACB, que rechazó su admisión al no cumplir con los requisitos.

"Informamos que el club ha emprendido acciones legales inmediatas ante la actuación de la ACB, al entender que no se ajusta a Derecho. A tal efecto, el club ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona, reclamando su inmediata afiliación a la ACB, dado que cumple con todos los requisitos legalmente exigibles", defendió el conjunto hispalense en aquel momento.

Ahora, 16 días después, la justicia ha rechazado estas medidas cautelares, por lo que Covirán Granada jugará la próxima edición de la Liga Endesa, que tendrá 18 equipos, como es habitual en las últimas temporadas. Por su parte, el Club Baloncesto Sevilla se queda en un limbo deportivo, al no ser aceptado en la Liga Endesa y tampoco estar inscrito en la Primera FEB.