Baloncesto. El alero de Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot, MVP del mes de diciembre de la Liga Endesa

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El alero del Kosner Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot ha sido designado este miércoles MVP del mes diciembre de la Liga Endesa al promediar 24 de valoración, con 23 puntos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones por partido. El alero francés vive su momento más dulce como jugador del Kosner Baskonia. Luwawu-Cabarrot, que aterrizó en Liga Endesa en la temporada 2024-25, ha firmado un diciembre de ensueño, liderando la racha de tres triunfos consecutivos que acerca al cuadro vitoriano a la Copa del Rey Valencia 2026, coronándose como MVP del mes. El alero arrancó diciembre a lo grande, con 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 4 faltas recibidas y 27 de valoración que no pudieron impedir la derrota de su equipo a manos de Valencia Basket. Desde ahí, todo victorias. En la Jornada 11, el Unicaja sufrió la inspiración del galo, que firmó 20 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y 19 de valoración en el Martín Carpena, con un +19 en sus 28:02 sobre pista. A continuación, otro +15 en el Más/Menos en 21:39 contra San Pablo Burgos, en su mejor actuación individual con 28 de valoración, merced a 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 5 faltas recibidas. Finalmente, Luwawu-Cabarrot puso la guinda a su excelso mes con 24 puntos y 22 de valoración en apenas 18:31 sobre el parqué en Lugo, con triunfo baskonista frente al Río Breogán. En este diciembre mágico el de Cannes ha asegurado 23 puntos por partido —a más de un punto por minuto, ya que jugó una media de 22:57 por choque—, con porcentajes brillantes: 96,7% en tiros libres (31/32), 64,7% en lanzamientos de dos (11/17) y 41,9% en triples (13/31). Además, el francés promedió 3,5 rebotes, 2,8 asistencias, 1,3 recuperaciones y 4,3 faltas recibidas por duelo, con un Más/Menos elevadísimo (+11,8) y una media de 24 créditos de valoración que le hacen acreedor del MVP de diciembre, el primero en su carrera en Liga Endesa.