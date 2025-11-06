Baloncesto. El Barça homenajeará a Álex Abrines antes del Clásico de Euroliga ante el Real Madrid

BARCELONA, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona rendirá homenaje este viernes en el Palau Blaugrana al exjugador y excapitán Álex Abrines, minutos antes del inicio del Clásico de la Euroliga frente al Real Madrid, en reconocimiento a sus diez temporadas defendiendo la camiseta blaugrana.

El mallorquín, que anunció el pasado verano su retirada como jugador profesional, recibirá el aplauso del Palau y de varios de sus excompañeros a lo largo de su trayectoria como blaugrana en un acto previo al duelo ante el conjunto madridista, según explicó el club blaugrana.

Abrines, de 32 años, decidió poner punto final a su carrera tras un periodo de reflexión personal y después de renunciar a representar a España en el último Eurobasket.

"Ha llegado el momento de cerrar una etapa importantísima de mi vida. Después de muchos años dedicados al baloncesto profesional, he tomado la difícil decisión de retirarme. No ha sido una elección fácil, pero sí meditada", explicó entonces el jugador.

Formado en las categorías inferiores del Unicaja, el alero de Palma de Mallorca militó en el conjunto malagueño, en el Barça en dos etapas y en la NBA con los Oklahoma City Thunder. Internacional absoluto con España, en su palmarés figuran tres Ligas ACB, el bronce olímpico en Río 2016 y el bronce europeo en 2017.

En su etapa como azulgrana disputó 660 partidos y conquistó un total de 15 títulos, según el recuento del club, que incluye las Ligas Catalanas. El homenaje de este viernes servirá para agradecerle su compromiso y liderazgo durante una década como referente del vestuario del Barça.